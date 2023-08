Pedro Fernandes avalia positivamente audiência pública sobre Saúde em Ariquemes

O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) marcou presença na audiência pública realizada nesta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Ariquemes, com foco na saúde do Vale do Jamari. A iniciativa, proposta pelo vereador Lano Matias, foi conduzida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), sob presidência da deputada Cláudia de Jesus (PT).

Além do deputado Pedro, estiveram presentes os deputados estaduais Alex Redano (Republicanos) e Delegado Camargo (Republicanos), secretários municipais, vereadores e a população em geral do Vale do Jamari.

O deputado Pedro Fernandes compartilhou suas impressões sobre o encontro. “Foi um dia muito importante para a saúde do Vale do Jamari”, disse. “Discutimos diversos temas cruciais, com destaque para o questão da hemodiálise e a demanda reprimida das cirurgias eletivas, e as soluções apresentadas pelo estado beneficiarão todos os municípios do Vale do Jamari”.

A secretária executiva do Governo, Michele Dahiane Dutra, também participou da audiência e, segundo Pedro, “deu um posicionamento que vai tomar providências”. O deputado agradeceu ao Governo de Rondônia, e à secretária executiva por trazerem notícias positivas. “Fomos informados de que o governo fará um contrato emergencial para aliviar e eliminar a demanda reprimida de cirurgias eletivas no estado de Rondônia. São mais de 35 mil pacientes e o Vale do Jamari será contemplado. As cirurgias serão realizadas em Ariquemes, bem como exames de alta complexidade, como ressonâncias”.

A secretária executiva também informou que a alta demanda de hemodiálise em Ariquemes será resolvida com a transferência de 31 pacientes de Jaru para Ji-Paraná. O Estado arcará com os custos do atendimento desses pacientes em Ji-Paraná, possibilitando que o Centro de Diálise de Ariquemes supria a demanda restante. Além disso, Michele garantiu que o Estado está trabalhando para desafogar a fila de cerca de 35 mil pessoas que aguardam cirurgias eletivas em todo o estado. O objetivo é zerar a fila das cirurgias eletivas nas áreas de urologia, ortopedia e cirurgia geral.

Pedro Fernandes expressou sua gratidão à secretária por participar da audiência e ao governador Marcos Rocha e ao secretário de Estado da Saúde, Jeferson Rocha, pelo empenho em resolver os problemas.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO