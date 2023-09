Pedro Fernandes busca melhorias para o Vale do Jamari em reunião com DER

Nesta quarta-feira (27), o deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) realizou uma visita na última quarta-feira (27) ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), onde encontrou-se com o diretor-geral, coronel Eder André Fernandes Dias, e o prefeito de Cujubim, João Becker. A pauta central da reunião foi o acompanhamento das demandas da região dos Municípios do Vale do Jamari.

Durante o encontro, Pedro Fernandes expressou sua preocupação e necessidade urgente de recuperação da estrada RO 458 – Travessão B20, crucial para a ligação entre os municípios de Alto Paraíso e o distrito de Triunfo.

Além disso, o deputado solicitou atualizações sobre a construção da ponte sobre o rio Jamari, situada na RO-459 em Alto Paraíso. O diretor garantiu que a obra está seguindo conforme o planejado, com previsão de conclusão para dezembro de 2023.

A visita reafirma o compromisso do deputado Pedro Fernandes com a infraestrutura regional e seu foco constante nas necessidades dos municípios do Vale do Jamari. “Debatemos ações essenciais para a melhoria da infraestrutura do Vale do Jamari. Nosso compromisso é garantir que estas obras sejam concluídas com eficiência e qualidade, beneficiando toda a população local”, frisou.

Texto e foto: Ivan de Lara / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO