Pedro Fernandes comenta os desafios na execução da obra da ponte em Alto Paraíso

Durante a inauguração da ponte sobre o Rio Jamari, na última segunda-feira (29), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) evidenciou a complexidade e as dificuldades burocráticas enfrentadas na construção desta obra no município de Alto Paraíso. A estrutura, situada na RO-459 e com extensão de 130 metros, foi construída após a antiga ponte ter sido destruída pela cheia do rio. Nos últimos anos, o Governo de Rondônia empenhou-se em construir uma nova ponte para garantir um trânsito seguro e eficiente na região.

Com a experiência de ex-prefeito de Cujubim e responsável pela construção da ponte sobre o Rio Preto – uma obra raramente executada por municípios daquele porte –, o deputado Pedro destacou as complicações burocráticas e os desafios inflacionários frequentemente associados a obras de grande magnitude. “Quando assumi o mandato de deputado estadual, busquei, em primeiro lugar, conhecer a real situação desta obra. Fui atrás e compreendi as dificuldades. Mantive a cobrança na esfera técnica, apontando soluções, pois sei muito bem o que é fazer uma obra dessas,” comenta.

Ele também discutiu as finanças de grandes projetos, mencionando os obstáculos e a necessidade de realinhamentos nas planilhas de custos, devido à inflação no decorrer da execução, que são essenciais para assegurar a continuidade das obras. “Entendo perfeitamente todas as dificuldades burocráticas, por isso, parabenizo o governador coronel Marcos Rocha e toda sua equipe pelo empenho em superar os desafios e concluir esta obra,” expressou o deputado, evidenciando o compromisso conjunto e a dedicação necessária para entregar infraestruturas essenciais à população.

Em um apelo voltado para investimentos futuros, Pedro Fernandes aproveitou a ocasião para solicitar ao governador a avaliação de financiamentos públicos para a realização de mais obras de infraestrutura, enfatizando a urgência e a importância de tais investimentos nas rodovias estaduais para o progresso do estado.

Texto e foto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO