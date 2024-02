Pedro Fernandes discute estratégias para o fortalecimento do agronegócio de Rondônia

Em uma reunião estratégica realizada na última quarta-feira (7), em Cascavel (PR), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) juntou-se a lideranças políticas e do setor agrícola para discutir iniciativas de fortalecimento para o agronegócio de Rondônia. Este encontro, marcado pela presença de personalidades como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; o presidente da Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel), Dilvo Grolli; ex-senador Acir Gurgacz, o secretário de Agricultura de Rondônia, Luiz Paulo; o presidente da Emater, Luciano Brandão, e os deputados estaduais Ezequiel Neiva, Ismael Crispim e Luizinho Goebel.

A agenda da reunião abrangeu uma ampla gama de temas críticos para o desenvolvimento do agronegócio em Rondônia. Discussões detalhadas foram realizadas sobre a melhoria da infraestrutura rural, a implementação de políticas de incentivo à produção agrícola, e estratégias para o aumento da competitividade do setor no mercado nacional e internacional. A colaboração entre os diferentes níveis de governo e o setor privado foi destacada como fundamental para alcançar esses objetivos.

Um dos pontos de destaque foi o convite estendido ao Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para participar da Rondônia Rural Show, um dos eventos mais significativos para o estado, marcado para o dia 21 de maio. A confirmação da presença do ministro não apenas sublinha o apoio do governo ao setor, mas também promete ser um marco importante para o evento, trazendo visibilidade e oportunidades de novas parcerias para o agronegócio de Rondônia.

Além disso, a reunião serviu como uma ponte para o fortalecimento das relações entre Rondônia e o Paraná, convidando empreendedores paranaenses para explorar oportunidades de negócios e compartilhar conhecimentos e tecnologias que possam beneficiar ambos os estados. Esse esforço conjunto entre os estados é visto como um passo crucial para a promoção de um agronegócio mais robusto e integrado no Brasil.

A participação ativa de todos os envolvidos na reunião reflete um compromisso compartilhado com o avanço do setor agrícola em Rondônia. As discussões enfatizaram a importância de abordagens inovadoras e sustentáveis para enfrentar os desafios do setor, bem como a necessidade de políticas públicas eficazes que apoiem o desenvolvimento agrícola.

