Pedro Fernandes fortalece ações em Buritis ao lado do deputado Lucas Torres

Na sexta-feira (3), o deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) cumpriu uma agenda no município de Buritis, reforçando seu compromisso com a comunidade local. Em uma série de visitas, acompanhado pelo deputado estadual delegado Lucas Torres (PP), Pedro enfatizou a importância do trabalho conjunto em prol do desenvolvimento social e agrário do município.

Durante uma visita à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Buritis, Pedro reafirmou seu apoio à entidade. “Apoiar a Apae é contribuir para o bem-estar e desenvolvimento de nossa comunidade. Assumo o compromisso de que meu mandato estará sempre à disposição desta instituição que realiza um trabalho tão nobre”, declarou Pedro Fernandes.

A agenda incluiu também visitas a lideranças locais, incluindo uma reunião com o residente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER) de Buritis, Adecleito Effgen. Esses encontros fortalecem as relações e abrem caminho para futuras parcerias e projetos que beneficiarão Buritis.

Além disso, um encontro com produtores rurais se destacou na agenda, com a regularização fundiária como pauta principal. O deputado Pedro detalhou sua recente visita a Brasília, organizada pelo deputado federal Lucio Mosquini, que resultou em discussões esclarecedoras na Fundação Nacional do Índio (FUNAI), com a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Nesse contexto, Pedro compartilhou informações valiosas sobre a situação agrária de moradores de uma área no Município de Monte Negro, que enfrentam a sobreposição de suas terras tituladas na década de 70 com áreas indígenas, definidas por um decreto do ex-presidente Fernando Collor.

Demonstrando uma atitude proativa, o deputado Pedro manifestou apoio total aos produtores rurais e se comprometeu a buscar soluções. “Estou ao lado dos produtores rurais para que, juntos, possamos encontrar caminhos e superar os desafios impostos pela questão fundiária. É essencial ampliar o diálogo e também convidar a referida ONG Kanindé, envolvida neste cenário, para apresentar o lado do produtor rural. Não é justo que produtores com terras escrituradas percam a garantia jurídica de suas propriedades por conta de um decreto que sobrepõe as terras”, afirmou.

Neste dia de visitas e reuniões em Buritis, o deputado Pedro Fernandes destaca o esforço conjunto do deputado delegado Lucas Torres para apoiar iniciativas locais e fortalecer a voz dos cidadãos perante os desafios, tanto na esfera social quanto na questão agrária que é tão vital para a região.

Texto e foto: Ivan de Lara / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO