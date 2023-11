Pedro Fernandes indica projetos de infraestrutura em Rondônia

Na busca contínua por melhorias significativas na infraestrutura de Rondônia, o deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) tem buscando constantemente investimentos do governo de Rondônia para toda região do Vale do Jamari. As iniciativas do deputado, voltadas especialmente para a infraestrutura rodoviária, são de vital importância para a segurança e o desenvolvimento econômico da região.

Recentemente, Pedro cobrou o Departamento de Estradas de Rodagens de Rondônia, a necessidade urgente de reparos na ponte de madeira sobre o Rio Cujubim, situada na RO-205 entre Machadinho d’Oeste e Cujubim. A recuperação emergencial desta ponte é crucial, não apenas para a segurança dos usuários, mas também para manter a fluidez do tráfego local, especialmente importante para as comunidades e a economia agrícola da região.

Além disso, o deputado tem sido um defensor do projeto de pavimentação da RO-205, um corredor estratégico que conecta Cujubim a Machadinho d’Oeste e oferece um acesso vital à BR-364. Essa rota é essencial para o escoamento da produção agrícola local, e a pavimentação completa deste trecho representa um marco importante para o desenvolvimento regional.

Outra preocupação é o andamento da obra da ponte sobre o Rio Jamari, na RO-459, uma conexão crucial que liga o município de Alto Paraíso à BR-364. A conclusão desta obra é fundamental para a infraestrutura e mobilidade na região.

Adicionalmente, o deputado levantou preocupações sobre a ponte sobre o Rio São Vicente, na RO-408, próximo ao Distrito de Vila União em Campo Novo de Ronônia. Após um levantamento realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em 02 de setembro de 2023, constatou-se que a ponte apresenta sérios riscos, inclusive para veículos leves. A situação é ainda mais alarmante considerando o tráfego diário de ônibus escolares e a falta de sinalização adequada sobre os perigos existentes.

Pedro Fernandes também solicitou informações sobre o planejamento do DER para as operações tapa-buracos nos períodos de janeiro e fevereiro de 2024. Essa época do ano é crítica para a manutenção das rodovias, que sofrem deterioração devido às chuvas intensas. O acompanhamento do cronograma do DER é essencial para garantir que os trabalhos paliativos sejam executados de forma eficaz, evitando a escassez de materiais.

O deputado expressou seu sincero agradecimento ao diretor do DER, coronel Eder André, pela atenção dada a todas as demandas. A colaboração entre o gabinete do deputado e o DER é um exemplo de parceria produtiva em prol do bem-estar e segurança dos cidadãos de Rondônia. Por meio desses esforços, o deputado Pedro Fernandes reafirma seu compromisso com a infraestrutura robusta e segura em Rondônia e reconhece a infraestrutura como um pilar fundamental para o progresso e a qualidade de vida da população do estado.

Texto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO