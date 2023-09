Pedro Fernandes visita Castanheiras e anuncia emenda parlamentar para aquisição de calcário

Em uma visita ao município de Castanheiras, realizada na última quinta-feira (7), o deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) anunciou a destinação de R$ 150 mil de emenda parlamentar para a aquisição de calcário. Este montante, aprovado e encaminhado pelo Governo, contribuirá para ampliar a produção agrícola local, beneficiando diversos produtores da região.

O parlamentar foi recebido pelo prefeito Cícero Godoi, pelo secretário de Agricultura Ademar Bezerra, sua equipe e vereadores.

Citando sua atuação como agricultor e empresário, Pedro destacou a importância de apoiar o homem do campo. “Sei que o calcário melhora a produção e a vida do produtor. Este sistema é fundamental”, afirmou. Ele também lembrou da gestão em Cujubim, onde entregou mais de mil toneladas de calcário e de programas que beneficiaram feirantes e produtores.

Reforçando sua atuação no parlamento estadual, o deputado Pedro expressou seu comprometimento com Castanheiras e assegurou: “Vamos trazer mais recursos no próximo ano, focando na agricultura e agricultura familiar. A escolha de prioridades deve vir do executivo local, para assim, garantir a melhor aplicação dos investimentos”.

Pedro Fernandes concluiu seu discurso agradecendo a receptividade do município e reiterou o compromisso do seu gabinete em Porto Velho com as demandas de Castanheiras. Ele também enfatizou a importância do apoio mútuo entre os parlamentares e as administrações locais, especialmente em tempos desafiadores, como os enfrentados atualmente.

Texto: Ivan de Lara / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO