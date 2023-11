Pedro Sánchez é reeleito premiê da Espanha

A câmara baixa do Parlamento da Espanha aprovou nesta quinta-feira (16) a nomeação de Pedro Sánchez como primeiro-ministro para outro mandato, encerrando um impasse prolongado após eleição geral inconclusiva em julho.

O Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) havia feito acordos separados com vários partidos regionais para obter apoio, incluindo um projeto de lei polêmico sobre anistia para separatistas catalães que tem provocado protestos em toda a Espanha.

A candidatura de Sánchez obteve 179 votos a favor e 171 contra, sem abstenções. Os “nãos” vieram do conservador Partido Popular, do partido de extrema-direita Vox e do único parlamentar da União Popular de Navarra.

O aliado de extrema-esquerda do Psoe, Sumar, os partidos catalães pró-independência Junts e ERC, os partidos bascos PNV e EH Bildu, o BNG da Galícia e a Coalizão Canária votaram a favor de Sánchez, que governa a Espanha desde 2018.

Muitos espanhóis estão irritados com o projeto de lei de anistia, que absolveria políticos e ativistas que participaram de uma tentativa de separar a Catalunha da Espanha, que atingiu seu ápice em 2017. O projeto de lei foi registrado no Parlamento na segunda-feira.

Enquanto a votação era concluída, manifestantes do lado de fora do Parlamento sacudiam barricadas erguidas pela polícia e gritavam sua discordância.

Alberto Núñez Feijóo, cujo Partido Popular conquistou o maior número de assentos na votação de julho, atravessou a câmara para apertar a mão de Sánchez, conforme os parlamentares de esquerda aplaudiam e vibravam, enquanto o líder do partido Vox, Santiago Abascal, saiu.

Feijóo, que acusou Sánchez de minar o estado de direito por causa da anistia, convocou na quarta-feira protestos em massa para sábado, 18 de novembro.

O Partido Popular Europeu (PPE) disse na quinta-feira que o Parlamento Europeu havia aprovado pedido para um debate na próxima semana sobre se a anistia ameaça a independência judicial na Espanha.

Fonte: EBC Internacional