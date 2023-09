PELA VIDA Semusa promove corrida em alusão à campanha “Outubro Verde e Rosa”

Programação faz parte das ações de combate à sífilis e ao câncer de mama

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa), através do Núcleo de Saúde da Mulher, promove no dia 21 de outubro, a partir das 16h30, a segunda edição da Corrida Pela Vida. O evento é dedicado ao Outubro Verde e Rosa, mês em que se intensificam as ações de combate à sífilis e ao câncer de mama.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link até o dia 18 de outubro, ou enquanto durarem as vagas. Para participar, a população deve doar 1 quilo de alimento não perecível e um pacote de absorvente, que deverão ser entregues no dia do evento.

A “2ª Corrida Pela Vida” terá o percurso máximo de 3 quilômetros e possui seis categorias: crianças de 6 a 9 anos, crianças de 10 a 13 anos, adultos, pessoas com deficiência, idoso e servidor público. Confira abaixo os detalhes de cada categoria:

Corrida Kids

Saída às 17:00 horas e terá as seguintes metragens:

De 6-9 anos, 100 m – 25 vagas

De 10-13 anos, 300 m – 25 vagas

Corrida 3 KM

Saída às 17:30 horas. Nas categorias: geral feminino e masculino.

Categoria Adulto Masculino e Feminino – 100 vagas

Categoria Idoso – 50 vagas

Servidores – 50 vagas

Adulto PCD – 50 vagas

Além da corrida, a programação reúne serviços de saúde como orientação para a prevenção contra ISTs, primeiros socorros (Samu) e saúde da mulher. Ana Emanuela, enfermeira e subgerente do Núcleo de Saúde da Mulher, explica que a ação visa conscientizar e mobilizar a população em prol do combate ao câncer de mama, que é uma das principais causas de morte da população feminina e da sífilis congênita, que causa complicações severas à saúde da criança.

“A iniciativa de um evento que destaque a necessidade de atividade física e autocuidado traduz a visão da prevenção e promoção à saúde que deve estar presente na Atenção Básica. Além da atenção dada por profissionais de saúde, a população também precisa ter sensibilidade em se cuidar, seja buscando o serviço periodicamente antes de um sintoma de doenças físicas, seja se autopercebendo e evitando comportamentos que são prejudiciais à sua saúde. Por isso, nessa ação, convidamos a todos para fazerem um movimento a favor de sua própria saúde”, destacou.

Texto: Taís Botelho

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO