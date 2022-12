Pelé ganha solidariedade do ministro Gilmar Mendes: “Força”

Reprodução/redes sociais Gilmar Mendes ao lado de Pelé

O ministro Gilmar Mendes , do STF (Supremo Tribunal Federal), publicou nas redes sociais neste sábado (3) uma mensagem de apoio para o ex-jogador Pelé . O magistrado registrou que o rei do futebol, como é chamado por especialistas e fãs, tem passado por um “momento difícil”. O antigo atleta foi internado na última terça-feira (29) no Hospital Israelita Albert Einstein para realizar um tratamento contra um câncer de intestino.

“Toda força ao nosso Rei Pelé nesse momento difícil. O Brasil e o mundo estão em oração pelo maior atleta da história do futebol. Minha solidariedade aos familiares”, escreveu Gilmar.

Neste sábado, o Hospital Albert Einstein divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-jogador Pelé, de 82 anos. Segundo a unidade, localizada na cidade de São Paulo, o ex-atleta continua realizando seu tratamento e o estado de saúde segue estável.

“Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h”, diz o comunicado.

O documento é assinado pelo Doutor Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Doutor Rene Gansl, oncologista no hospital; e Doutor Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares da entidade.

Na última sexta (2), o boletim médico indicou que o paciente estava com uma infecção respiratória. Edson Arantes do Nascimento tem enfrentado um tumor de colón desde setembro do ano passado.

Pelé e as homenagens

Ao longo do dia, o craque recebeu homenagens de diversos jogadores de futebol e também da Fifa. O perfil de Pelé também publicou um texto para falar sobre o seu estado de saúde.

“Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo”, manifestou-se.

Pelé o seu tratamento

A Folha de S.Paulo informou que Pelé não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos. O tumor avançou para metástase no intestino, no pulmão e no fígado.

Com a mudança no tratamento, Pelé deixa de ser submetido a terapias invasivas e passa apenas ser tratado com medidas de conforto para aliviar a dor.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional