Pelo 4º mês consecutivo, Tiquinho Soares é eleito o Craque do Brasileirão

Pixabay Chuva de meteoros terá alta visibilidade nas regiões Norte e Nordeste do Brasil

A chuva de meteoros Perseidas, uma das mais aguardadas do ano, terá seu pico de visibilidade no Brasil neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo (13). O fenômeno pode gerar até 100 estrelas cadentes por hora.

As regiões Norte e Nordeste, por conta da localização, devem privilegiar a visibilidade do fenômeno. De acordo com cientistas, a melhor janela para visualização dos meteoros é entre as 03h30 e o amanhecer.

Um meteoro ocorre quando um diminuto pedaço de rocha proveniente do espaço penetra a atmosfera terrestre a uma velocidade extremamente elevada. Esse fenômeno resulta em uma luminosidade que percorre o firmamento, sendo comumente conhecido como estrela cadente.

Os meteoros Perseidas são parte do cometa Swift-Tuttle, cuja última aparição em 1991. De acordo com a Nasa, ele leva 133 anos para reaparecer em nosso céu. Assim, deve retornar apenas em 2125.

Veja as condições de visibilidade para cada estado do Brasil:

Baixa visibilidade: Acre, Maceió, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo

Maior visibilidade: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Fortaleza, Brasília, Espírito Santo, Goiás, MAranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins.





Como observar?

Olhe para a região norte do céu, procure a constelação Perseus e espere pelos meteoros.

Existem alguns aplicativos gratuitos para celular que mostram a localização exata de cada uma. Basta abrir a câmera do aparelho dentro do aplicativo e apontá-lo para o céu.

No segundo semestre de 2023, ocorrerão mais dois eclipses, outra superlua e outras seis chuvas de meteoros — essas com menor visibilidade no país.

Fonte: Nacional