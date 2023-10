Pelo menos 70 pessoas morrem em ataque noturno à Gaza, diz Hamas

Reprodução: Flipar O conflito entre Hamas e Israel segue intenso

O grupo armado palestino Hamas informou nesta segunda-feira (23), em relatório, que pelo menos 70 pessoas foram mortas na madrugada de hoje em ataques do Exército e Israel à Faixa de Gaza. Segundo o grupo, uma bomba deixou 17 mortos em uma casa em Jabalia, no norte do enclave, enquanto outras 25 foram mortas na área central de Gaza.

O Ministério da Saúde acrescentou que “ao menos dez corpos foram extraídos dos escombros” após uma operação que destruiu uma casa em Deir el-Balah, no centro.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro, mais de 4,6 mil pessoas já morreram do lado palestino, incluindo 1,9 mil crianças. Já do lado de Israel o total de mortos está em 1.405.

Israel promete intensificar os bombardeios à Gaza enquanto não avança com as tropas por terra. O Exército disse que atingiu “mais de 320 alvos militares” durante a noite, entre infraestruturas do Hamas e da Jihad Islâmica. O Exército também mencionou “túneis onde estavam os terroristas do Hamas” e “dezenas de centros de comando operacional, onde homens do Hamas e da Jihad Islâmica se escondiam”.

Israel continuou e citou “acampamentos militares e postos militares” como alvos e voltou a afirmar que a intenção é “aniquilar” o Hamas.

As forças de defesa do país acreditam que o grupo terrorista se organiza por uma rede de túneis subterrâneos.

O conflito teve início no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou de surpresa o sul de Israel, com incursões por terra, ar e água, além de bombardear cidades do território hebreu. Desde então, Israel contra atacou, além de bloquear a entrada de recursos no enclave.





Fonte: Internacional