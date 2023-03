Pelo menos 9 pessoas foram presas após ataques no Rio Grande do Norte

Divulgação/Departamento de Defesa dos EUA Drone norte-americano do modelo MQ-9 atingido por caças russos

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, informou que o país convocará o embaixador russo em Washington para uma reunião após a Rússia derrubar um drone norte-americano no Mar Negro nesta terça-feira (14).

“Estamos nos envolvendo diretamente com os russos, novamente em níveis seniores, para transmitir nossas fortes objeções a essa interceptação insegura e não profissional, que causou a queda da aeronave não tripulada dos EUA”, disse Price a jornalistas. “Estamos convocando o embaixador russo ao departamento onde transmitiremos esta mensagem.”

O porta-voz afirmou que a reunião de Anatoly Antonov, embaixador russo, com as autoridades norte-americanas deve ocorrer ainda nesta terça-feira, e classificou o incidente como “violação descarada da lei internacional”.





Um caça da força aérea russa, modelo Su-27 , alvejou a hélice de um drone militar de vigilância americano, o “Reaper”, derrubando o equipamento dos EUA no Mar Negro. O incidente foi considerado um movimento “imprudente” da Rússia pela cúpula militar americana.

A operação militar russa enviou dois jatos para a interceptação do drone, que segundo o Kremilin atua como ‘espião americano’. Militares americanos afirmam que por diversas vezes os caças russos despejaram combustível no drone MQ-9 além de sobrevoarem na frente da aeronave não tripulada, efetuando ‘manobras inseguras’.

Fonte: IG Mundo