Pensar Agro desse semana entrevista o presidente do Sistema OCB-MT

No programa “Pensar Agro” dessa semana o presidente do Instituto do Agronegócio (IA) e apresentador, Isan Rezende, entrevista o presidente do Sindicato e da Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso (Sistema OCB-MT), o médico Onofre Cezário de Souza Filho.

A entrevista promete explorar a relevância das cooperativas no contexto econômico e social de Mato Grosso e do Brasil. Onofre Cezário de Souza Filho é reconhecido como um dos maiores especialistas em cooperativas no Brasil, e sua participação no programa oferecerá uma oportunidade única para discutir o papel dessas organizações no desenvolvimento do País.

Ao longo da conversa, temas como a história das cooperativas, seus princípios fundamentais e seu impacto na comunidade serão abordados de forma objetiva e informativa. A entrevista também explorará os desafios e oportunidades que as cooperativas enfrentam na atualidade.

A entrevista com Onofre Cezário de Souza Filho no programa “Pensar Agro” será uma oportunidade valiosa para compreender como as cooperativas desempenham um papel significativo no cenário econômico e social.

SERVIÇO

O programa Pensar Agro é transmitido pela BandNews e pelo SBT no domingo de manhã, fica à disposição nas redes sociais do Pensar Agro e também pode ser assistindo clicando neste link.

Fonte: Pensar Agro