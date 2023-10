Pensar Agro entrevista Itamar Canossa, presidente do Fórum Agro MT

O programa Pensar Agro, apresentado pelo presidente do Instituto do Agronegócio, Isan Rezende, entrevista essa semana o presidente do Fórum Agro MT, Itamar Canossa.

Ele falou sobre a evolução do agronegócio brasileiro, o aumento da produtividade e a necessidade de investimentos em setores cruciais, como o de transportes e armazenamento.

O Brasil é um dos líderes globais na produção de alimentos e produtos agrícolas. Itamar Canossa destacou a notável evolução do setor agrícola nacional e sua importância crescente para a economia do país. Um dos fatores-chave para o sucesso contínuo do agronegócio brasileiro é o aumento da produtividade.

Itamar Canossa destacou a importância dos avanços tecnológicos e das práticas sustentáveis que têm permitido aos agricultores e pecuaristas produzir mais com eficiência. O investimento em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para manter essa trajetória de crescimento.

