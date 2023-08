Pensar Agro entrevista o presidente da Mútua, Francisco Almeida

Termina nesta sexta-feira (11.08) em Gramado, no Rio Grande do Sul, a 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), que reune mais de 6 mil participantes de todo o país.

O evento oferece uma programação diversificada para profissionais e estudantes, e tem a participação especial do Portal Pensar Agro, representado pelo presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende.

VEJA AQUI: PENSAR AGRO TRANSMITE AO VIVO DIRETO DE GRAMADO

Participando de debates sobre os mais variados assuntos de interesses não apenas dos engenheiros, mas principalmente com foco no agronegócio, Isan Rezende tem realizado transmissões ao vivo, direto do local do evento.

Isan acredita firmemente na importância da sinergia entre engenheiros, agrônomos e demais especialistas do campo, vendo essa colaboração como um pilar fundamental para impulsionar a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade de nosso setor agrícola.

Ele ressalta que a possibilidade de trocar conhecimentos e explorar as últimas tendências dentro desta plataforma constitui uma abordagem estratégica para edificar um futuro robusto e próspero para o agronegócio brasileiro.

O presidente do IA destaca que esse compartilhamento de expertises e a identificação das melhores práticas proporcionam um terreno fértil para o crescimento contínuo e aprimoramento do setor, contribuindo para enfrentar desafios e alcançar avanços significativos na agricultura do país.

“Aqui, estamos tendo a oportunidade de trocar conhecimentos, o que é crucial para impulsionar a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade do nosso setor, que é o nos interessa mais particularmente. A Soea representa uma plataforma estratégica para construir um futuro mais forte e promissor para o agronegócio brasileiro”.

INTERNACIONAL – O estande da Ordem dos Engenheiros de Portugal (OEP) é uma das grandes novidades da ExpoSoea deste ano. Os vice-presidentes Jorge Liça e Lídia Santiago, além de membros da Direção de Relações Externas, recepcionam o público com informações sobre protocolo de mobilidade firmado com o Confea; instruem sobre como ser membro da OEP e apresentam as vantagens de ser um associado.

Destaque para as mais de 300 oportunidades no ramo da engenharia para os brasileiros interessados em um novo projeto de carreira. Ainda no local, os recém-formados podem conhecer os detalhes sobre o Grupo de Jovens Engenheiros (GJE), que é composto por membros da OEP com idades até 34 anos e tem a missão de conectar a OEP com a juventude e os futuros profissionais, promovendo uma rede de networking.

Fonte: Pensar Agro