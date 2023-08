“Pensar Agro” transmite ao vivo direto da 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia em Gramado

O Pensar Agro está presente na 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), que está acontecendo em Gramado, no Rio Grande do Sul, representado pelo presidente o Instituto do Agronegócio, Isan Rezende.

O evento reúne os maiores especialistas, profissionais e pesquisadores das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências para discutir e promover avanços tecnológicos e sustentabilidade.

O presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende considerou o evento uma oportunidade única para discutir o desenvolvido do setor.

“Estamos entusiasmados em participar da 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), que se mostra como um espaço fundamental para a interseção entre inovação, tecnologia e o setor do agronegócio”.

Para Isan, a colaboração entre engenheiros, agrônomos e especialistas do ramo é vital para impulsionar a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade do nosso setor. “É a oportunidade de compartilhar conhecimento e explorar as mais recentes tendências nesta plataforma é uma maneira estratégica de construir um futuro mais forte para o agronegócio brasileiro”, disse o presidente do IA.

“Além de nossa participação pessoal no evento, estamos trazendo o compromisso do portal www.pensaragro.com.br e do programa de TV ‘Pensar Agro’, transmitido pelas emissoras Band e SBT, para cobrir amplamente a 78ª Soea. No link acima, você pode assistir e participar de nossas transmissões ao vivo, diretamente de /gramado, onde levamos as discussões, os insights e avanços diretamente aos profissionais do agronegócio, discutindo temas de alta relevância para o setor”, completou Rezende.

ASSISTA AQUI AO VIVO

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), eng. civ. Joel Krüger, destacou a importância deste encontro para o setor. “A 78ª Soea se apresenta como um marco na história do Sistema, promovendo discussões cruciais sobre avanços tecnológicos, inovações e ações necessárias para garantir um desenvolvimento sustentável e responsável nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências, tanto no âmbito nacional quanto internacional”, afirmou.

Já o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), eng. amb. Nanci Walter, enfatizou a importância da participação de todo o Sistema Confea/Crea e Mútua no evento. “O Crea está transformando a Serra Gaúcha no maior polo tecnológico do país. Esta Semana Oficial se tornou o epicentro da inovação, onde cada canto traz elementos da rica cultura gaúcha”, disse.

A programação da 78ª Soea em 2023 está abordando temas como Building Information Modeling (BIM), engenharia de explosivos com o renomado “Manezinho da Implosão”, batalha de startups promovida pelo Sebrae, debates sobre blockchain, Lei Kiss e cooperativas como ferramentas para o desenvolvimento de pequenos produtores rurais. A evolução tecnológica, aspectos éticos e sociais da transição energética.

São mais de 120 palestras, além de uma extensa programação paralela no Espaço Inovação e no Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia (Contecc), que somam outras trinta palestras. Reuniões de entidades de classe também enriquecem o evento.

Fonte: Pensar Agro