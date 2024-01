Perfeita receita de petit gateau para deixar suas sobremesas gourmet!

Bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o sal.

Reserve 2 colheres (sopa) do queijo parmesão para polvilhar.

Adicione o restante do queijo parmesão e a muçarela ralada à mistura do liquidificador, batendo até ficar uma massa homogênea.

Mexa com uma colher e se desejar, acrescente orégano e salsinha.

Coloque em assadeira redonda de buraco no centro, untada e enfarinhada, e polvilhe as 2 colheres do queijo reservado.