Perfil promove notícias do Oriente Médio e pede o fim do terrorismo

Um perfil de Instagram tem ganhando notoriedade nos últimos dias por trazer informações sobre a guerra no Oriente Médio. O @fimdoterrorismo é uma iniciativa de judeus e não judeus que vivem no Brasil, e visa compilar informações sobre o conflito entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza , além de pedir o fim do terrorismo,

A página foi criada no dia 17 de outubro, e vem publicando diariamente diversos desdobramentos sobre a guerra travada no Oriente Médio , sempre com um tom crítico sobre as informações que saem na mídia sobre o conflito.

Até o momento, 34 publicações foram feitas no perfil. As postagens trazem mensagens que procuram lutar contra o terrorismo.

A ideia de trazer esse apanhado de informações sobre o conflito é uma forma de conseguir explicitar as notícias que impactam tais grupos no Brasil, além de conseguir lutar contra a expansão de comentários antissemitas nas redes sociais.

Em apenas três dias, a página já alcançou 125 seguidores e milhares de impressões.

