Personalidades jurídicas que contribuem para o fortalecimento da advocacia são homenageadas na Assembleia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Luiz de Almeida Mendonça, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antônio Carlos Ferreira, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, foram homenageados na última sexta-feira (29) com títulos honoríficos de cidadãos honorários de Rondônia. Na oportunidade também foi agraciada a professora Cláudia Mansani Queda de Toledo, doutora em Direito Constitucional com ênfase na área de direitos fundamentais, com a medalha do mérito cultural Amizael Silva. A honraria foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Marcelo Cruz (Patriota), e pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) e ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

A solenidade foi conduzida pelo deputado Cirone Deiró, que ressaltou a importância de promover a homenagem a personalidades jurídicas que contribuem para o fortalecimento da advocacia e das demais instituições, atendendo um pedido especial da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OABRO). “Esta sessão solene é resultado do compromisso da Assembleia com o fortalecimento da advocacia e das demais instituições em Rondônia. Aos homenageados, o nosso mais profundo agradecimento pela contribuição ímpar que têm dado ao Brasil e especialmente ao nosso estado de Rondônia. Além disso também é o nosso reconhecimento a todos os advogados que tem contribuído significativamente para a garantia dos direitos dos rondonienses”, destacou o parlamentar.

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

O presidente da OABRO, Márcio Nogueira, agradeceu o reconhecimento feito pela Assembleia Legislativa aos homenageados. “Agradeço ao deputado Cirone Deiró que estará na memória afetiva de cada um de nós por essa merecida homenagem. A razão quando exercitada nos leva a um mundo melhor e ela é uma ferramenta que nos leva a transformar a realidade. Que fique aqui o registro do que fizeram essas ferramentas como humanos e com isso transformar nossa realidade para o bem”, ressaltou.

O procurador-geral do Estado (PGE), Thiago Denger, citou que Rondônia passou por vários ciclos e hoje passa a contar com novos defensores em prol do desenvolvimento. “Primeiro Ciclo da Borracha, Segundo Ciclo da Borracha, do integrar para não entregar. E, hoje, os senhores passam a integrar esse hall como quatro cidadãos que chegam para somar ao nosso estado. Essa diversidade é que faz o nosso povo ser aguerrido e sempre buscar por dias melhores”, afirmou.

Representando o Ministério Público de Rondônia (MPRO), a promotora de Justiça, Valéria Giumelli Canestrini, frisou a importância de se valorizar personalidades que atuam em defesa da justiça brasileira. “É um caminho de conciliação, parceria, harmonia e respeito com os demais poderes e na articulação em defesa da sociedade. É um caminho de aproximação com a sociedade para se ouvir a todos os representantes e membros de todos os grupos sociais. Que as normas produzidas sejam então o reflexo dos interesses das necessidades sociais justamente para que a política e o direito não sejam sistemas fechados. É uma honra participar da homenagem de juristas que nos inspiram no direito. O respeito e admiração do Ministério Público de Rondônia aos ilustres homenageados nessa sessão solene.”, disse.

O defensor público-geral do Estado de Rondônia, Victor Hugo de Souza Lima, parabenizou os homenageados. “É uma honra estar aqui presente junto a estas personalidades que contribuem para o desenvolvimento do nosso país e é uma satisfação partilhar um momento tão importante para o nosso estado. Cada um de vocês em suas respectivas funções, representam a excelência e o compromisso com a justiça e o progresso do nosso país. Gostaria de agradecer em nome da Defensoria Pública pela participação e oportunidade de estar aqui e parabenizar todos os homenageados”, acrescentou.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), conselheiro Paulo Curi Neto, parabenizou a Assembleia Legislativa pelas homenagens concedidas. “Foi uma decisão de bom senso, justiça e merecimento. São pessoas inquestionáveis que desempenham excelente serviço para nossa população. Certamente a solenidade de hoje é histórica pelo acerto inquestionável dessas autoridades”, resumiu.

Segundo o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, as homenagens são justas a profissionais que desempenham suas funções em prol do desenvolvimento do país. “Vamos seguir e continuar a caminhada a respeito de tudo e de todos através de um horizonte que nos trouxe para cá como destemidos pioneiros, pois Rondônia é uma esperança do Brasil. Espero que vocês se sintam destemidos pioneiros, visto que é uma justa homenagem”, acrescentou.

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Claudia Mansani Queda de Toledo recebeu a medalha do mérito cultural Amizael Silva pelos relevantes trabalhos prestados à área da educação em prol da população brasileira e especialmente do Estado de Rondônia. “Quero expressar minha gratidão pelo reconhecimento vindo da Casa do Povo, pois é uma honraria muito grande. É um dia muito importante na companhia de quem está ao lado de grandes homens da República e uma homenagem dessa terra abençoada”, celebrou.

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Em seguida, José Alberto Simonetti Cabral foi homenageado com a entrega do título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia. “Sou um homem do Norte, nascido em Manaus, e agora quero renovar meu compromisso com esse estado que me reconheceu como cidadão. Vocês terão mais um dos seus (rondonienses) em busca de melhorias para o estado de Rondônia. Agradeço a generosidade que esta Casa do Povo me outorga em fazer parte dessa sociedade”, frisou.

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

O ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fez um agradecimento especial à Assembleia por ter sido escolhido para receber a honraria. “É com grande alegria que recebo o título honorífico de cidadão rondoniense. Uma honraria que me enche de orgulho. Agradeço essa Assembleia Legislativa por me outorgar essa homenagem. Presto minha reverência a população rondoniense e daqueles que fizeram de Rondônia a sua casa. Esta homenagem tornou-se ainda mais alegre por receber na companhia de grandes amigos. Deixo o meu agradecimento por lembrarem do meu nome nessa singela homenagem nessa Assembleia”, pontuou.

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

O ministro André Luiz de Almeida Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (SFF), agradeceu a honraria recebida na Casa de Leis. “Gratidão a todos os deputados pela honra de me conceder a outorga de cidadão rondoniense. Rondônia se torna um estado especial. Parabéns por transformar a realidade e obrigado por me adotaram e fazer chamar a mim mesmo de destemido pioneiro. Obrigado por me juntar a fazer parte da fronteira do nosso país. A vontade de transformar o nada e alguma coisa, que transformam o estado em uma grande orquestra. Vocês não apenas me adotam, mas sim estou chegando para ser mais um de vocês”, encerrou.

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO