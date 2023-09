Pesquisa aponta crescimento da cadeia do mel, resultado dos programas de incentivo do Governo de Rondônia

A assistência técnica aliada aos programas de incentivo do Governo do Estado garantiu o crescimento de várias culturas, fortalecendo a agricultura familiar. A última sondagem da Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM, divulgada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apontou o crescimento da apicultura em Rondônia, destacando o município de Vilhena como maior produtor, e responsável por 39,9% da produção de mel.

A Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri aponta que um dos incentivos à apicultura é o selo de certificação do Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia – Prove, que regula a instalação de Unidade Familiar de Processamento Agroindustrial – UFPA, e Agroindústria Familiar de Processamento Artesanal – AFPA. Os produtores que cumprirem os requisitos legais podem ter acesso a benefícios fiscais e ambientais para implementar seus pequenos negócios. Em Vilhena, por exemplo, segundo a Gerência de Agroindústria da Coordenação da Agricultura Familiar – Cafamiliar, dois produtores são certificados pelo Prove.

No mês passado, a Coordenação da Agricultura Familiar deu apoio a produtores rurais interessados na implantação da cultura em Porto Velho. Um grupo de produtores de mel foi até o município de Novo Horizonte do Oeste em busca de conhecimento técnico. Hoje, a Seagri está produzindo as plantas necessárias para a criação de uma pequena agroindústria na Capital com os dados colhidos em Novo Horizonte.

Ainda incipiente, a cultura do mel em Porto Velho tem apresentado crescimento. A Associação de Apicultores e Meliponicultores da Amazônia – Apama, já tem 48 sócios, embora haja 103 produtores, segundo dados da Secretaria Municipal de Agricultura – Semagric.

De Vilhena, o apicultor Vergílio Romoacir Possebom Filho, cuja propriedade é certificada pelo selo Prove, comemora os resultados da pesquisa do IBGE. Ele é um dos maiores produtores daquele município e está há 15 anos no ramo. O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo lembrou que, o Governo de Rondônia também incentiva os pequenos produtores por meio de feiras realizadas no Palácio Rio Madeira – PRM, e na Rondônia Rural Show, onde há um pavilhão destinado apenas à agroindústria. “O crescimento das famílias de pequenos produtores é resultado dos programas e incentivos do Governo”, concluiu.

Fonte: Governo RO