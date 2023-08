Pesquisa CNA mostra que agronegócio gerou 27% dos empregos em 2023

A Guerra entre Rússia e Ucrânia tem causado impactos significativos no cenário internacional e, paradoxalmente, favorecido o agronegócio brasileiro. Com a Ucrânia sendo um dos principais produtores de grãos do mundo, a interrupção das exportações e a dificuldade em escoar sua produção têm colocado a segurança alimentar mundial em risco e com isso as atenções do mundo se voltam para o Brasil.

De acordo com dados da última safra, a Ucrânia produziu cerca de 40,7 milhões de toneladas de grãos, mas ainda faltam exportar aproximadamente 26 milhões de toneladas. O único canal de saída para os grãos ucranianos é o porto de Odessa, que foi destruído pelos russos, e a navegação no Mar Negro também está sob controle russo.

Para viabilizar a exportação dos 26 milhões de toneladas de grãos estocados na Ucrânia, seriam necessários cerca de 700 navios, considerando embarcações com capacidade de 30 mil toneladas. Não vão sair de lá. em consequência, a produção agrícola mundial já está enfrentando uma crescente demanda por alimentos, o que torna a segurança alimentar global uma questão extremamente séria.

Nesse contexto, o Brasil desponta como protagonista. O país é um dos principais players do agronegócio mundial e possui um papel crucial na garantia do abastecimento dos mercados internacionais. Com a guerra afetando a disponibilidade de grãos provenientes da Ucrânia, o olhar do mundo se volta para o Brasil, que assume um papel estratégico na supressão da crescente fome em diversas regiões da Europa, Ásia e Oriente.

Neste cenário, o estado de Mato Grosso, se destaca no cenário agrícola mundial, ocupando a terceira colocação como maior produtor de grãos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do próprio Brasil.

Isso nos mostra que o agronegócio brasileiro está passando por transformações significativas que têm um impacto direto na Geopolítica do Brasil e mundial. A crescente consolidação do eixo Brasil-China-Rússia no setor agrícola indica uma tendência de fortalecimento futuro, o que pode gerar desafios nas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos e a Europa.

No vídeo a seguir, do canal Geopolítica Mundial, você vai entender exatamente como funciona o mercado mundial e como o agronegócio brasileiro já está sendo afetado.

Fonte: Pensar Agro