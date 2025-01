Pesquisa de Satisfação do Detran-RO alcança resultados e fortalece relacionamento com cidadão

A Ouvidoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) tem se destacado na avaliação da qualidade dos serviços prestados, com ênfase para Pesquisa de Satisfação, que mostrou resultados para o órgão em 2024. A iniciativa está alinhada ao Plano de Metas e Planejamento Estratégico 2023-2026.

A Pesquisa de Satisfação é uma ferramenta fundamental para captar a opinião dos usuários e identificar pontos de melhorias. Mais do que dados estatísticos, os resultados permitem que o Detran-RO fortaleça o relacionamento com a população e promova ações assertivas de excelência no atendimento público.

Para o vice-governador em exercício, Sérgio Gonçalves, o trabalho realizado pela Ouvidoria é fundamental para entender as necessidades da população, por meio do engajamento da gestão estadual em promover melhorias e aperfeiçoar, ainda mais, o atendimento ao cidadão.

O trabalho desenvolvido pelas equipes da Ouvidoria alcançou resultados expressivos. Através da Pesquisa de Satisfação, foram coletadas as seguintes informações:

Em Porto Velho, foram ouvidas 405 pessoas em locais como as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), Postos Avançados (PA) da Zona Leste, Zona Sul e Tudo Aqui. Destes, 91,9% tiveram suas demandas atendidas, sendo os serviços de veículos (51,1%) e habilitação (45,4%) os mais procurados. O atendimento foi avaliado como “excelente” por 46,2% dos participantes e 22,5% como “ótimo”.

Nos demais municípios do estado, entre os 359 participantes da pesquisa, 80,8% das demandas foram concluídas, com destaque para o serviço de veículos (64,6%). Além disso, o atendimento foi classificado como “excelente” por 53,5% dos usuários e 11,1% como “ótimo”.

Os trabalhos de modernização nas unidades, como troca de mobília e novos computadores, também foram bem vistos pelos usuários que responderam a Pesquisa de Satisfação. A pesquisa está disponível no site www.detran.ro.gov.br/Ouvidoria, QR codes e adesivos nos terminais de atendimento do Detran-RO, garantindo a acessibilidade e praticidade aos usuários.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou a relevância da pesquisa e avaliou como positivo os resultados alcançados com a apuração, garantindo que o trabalho continuará sendo executado em prol do usuário.

Fonte: Governo RO