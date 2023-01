PESSOA IDOSA – Município disponibiliza estrutura para envelhecimento saudável e com qualidade de vida

Caderneta da Pessoa Idosa preconizado pelo Ministério da Saúde em prol da terceira idade

A população de Porto Velho pode contar com estrutura para um envelhecimento saudável e com mais qualidade de vida, disponibilizada pela Prefeitura de Porto Velho. Equipes de estratégia de Saúde da Família das unidades de saúde do Município foram qualificadas em outubro de 2022 no uso da Caderneta da Pessoa Idosa preconizada pelo Ministério da Saúde. É um instrumento estratégico de acompanhamento longitudinal das condições de saúde da população pessoa idosa na atenção básica, onde são inseridas informações que ajudarão a equipe de saúde a formular um plano de cuidado que atenda de forma qualificada as necessidades da pessoa idosa.

Pós-graduada em geriatria, a médica Francielle Alba Moraes, é lotada na Unidade de Saúde da Família (USF) e fala da importância da caderneta. “Todos os médicos, enfermeiros e odontólogos estão aptos a preencher essa caderneta. Com isso, o profissional consegue realizar uma avaliação multidimensional do paciente. Recentemente teve um curso para os profissionais de todas as unidades de saúde de Porto Velho, com objetivo de prepará-los quanto ao uso correto dessa caderneta”, explicou a geriatra.

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

De acordo com Francielle Alba, interagir com as pessoas, ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e manter pensamentos positivos são os principais pilares para um envelhecimento saudável.

A especialista cita ainda que é preciso acompanhamento médico regular e exames de rotina, para que qualquer doença diagnosticada possa ser tratada precocemente, o que favorece a recuperação rápida do paciente, além de manter hábitos saudáveis.

Por outro lado, é necessário evitar o stress, sedentarismo, o alcoolismo, os quadros de depressão no idoso, que são muito comuns e o abandono por parte da família, especialmente daqueles que moram juntos. “Dormir bem, a tranquilidade, a paz e harmonia em casa e no trabalho também contribuem para uma boa saúde”, acrescentou.

QUEIXAS

Com relação às principais queixas dos idosos ao procurarem atendimento nas unidades de saúde do município, a geriatra mencionou casos de tonturas, dores abdominais, esquecimento, dores na coluna e nas articulações. Em muitos casos, de acordo com a médica, pode ser o resultado de uma vida sedentária, tendo em vista que muitos se retraem e não procuram fazer algum tipo de atividade física para exercitar o corpo.

PALESTRAS

Além das consultas médicas, Francielle Alba disse que a equipe trabalha a promoção da saúde, com foco na prevenção, por meio de palestras e informações para os idosos e suas famílias. “A prevenção em saúde gera economia para o Município e mais qualidade de vida para as pessoas”, destacou.

SAÚDE MENTAL

A médica Paula Grabner, pós-graduanda em psiquiatria, médica da Unidade de Saúde da Família José Adelino, afirma que manter a saúde mental das pessoas idosas é fundamental e isso vem sendo trabalhado de forma muito criteriosa na rede municipal.

“É um ponto que a Prefeitura vem trabalhando de forma multidisciplinar dentro das unidades de saúde, por meio do Núcleo de saúde da Pessoa Idosa. A gente também está trabalhando mais a conscientização dos médicos e de outros profissionais, a equipe inteira, para que tenhamos mais atenção nessa questão da saúde do idoso”, comentou.

A médica afirma que tudo faz parte de um contexto, pois o idoso saudável geralmente é uma pessoa que se movimenta mais, é mais sociável, vai à igreja e, consequentemente, é um idoso com menos doença mental. Já o idoso com doença crônica, tem muitas dores, dificuldades de sair, de andar e socializar, é mais vulnerável e, geralmente, desenvolve mais problemas para dormir, mais depressão, mais ansiedade e é mais propenso a ser deixado de lado, por ser um idoso mais dependente dos familiares.

Em razão disso, Grabner conta que algumas unidades de saúde formam grupos terapêuticos para que as pessoas idosas realizem trabalhos manuais, artesanatos e outras atividades que promovem a socialização. Tais atividades, incentivam eles a saírem mais de casa e terem vontade de fazer outras atividades para exercitar o corpo e a mente. No entanto, “para manter a saúde mental do idoso a gente precisa de uma equipe multiprofissional e várias abordagens”, completou.

PLANO MUNICIPAL

Conforme a subgerente do Núcleo de Saúde da Pessoa Idosa, Cleide Silva Davy, o Município, seguindo as orientações do governo federal, vem implementando o que preconiza o plano municipal voltado para a terceira idade. O objetivo é fazer com que os profissionais possam ter acesso à Caderneta do Idoso e a utilizem corretamente, ajudando a promover a saúde da pessoa idosa, já que todos passaram pela qualificação.

“Essa avaliação do quadro clínico, funcional e psicossocial da pessoa idosa, não se limita à área da geriatria, mas trata também da saúde bucal, calendário de vacinação, prevenção de quedas, sexualidade, atividades da vida diária e uso correto de medicamentos, dentre outros. Ali está toda uma avaliação para manutenção e melhoria de sua capacidade funcional, que é muito importante para um envelhecimento saúdavel. Assim sendo, é muito importante que o usuário, os profissionais de saúde, familiares e cuidadores zelem pelo preenchimento da Caderneta sempre que ocorra um atendimento, seja em um serviço de saúde ou em visita domiciliar , afirmou.

