Pessoas com deficiência participarão de exposição cultural em Cacoal

A I Mostra de Arte PCD: cores, sensações & arte de Cacoal será realizada no sábado (19), no horário das 16h às 20h, no Espaço Beira Rio. O evento está sendo promovido pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) e deverá contar com a participação do Centro Especializado em Autista, do Centro de Reabilitação de Neurologia de Cacoal (Cernic) e da Associação das Famílias Atípicas.

Entre as categorias participantes da exposição estão música, dança, pintura, arte em feltro, literatura e artesanato. O evento também contará com atrações como pintura no rosto, em tela, de desenhos, brincadeiras, apresentações musicais, biblioteca móvel, playground e roda de conversas com as famílias dos participantes.

Segundo Cirone Deiró, a música, a literatura, a dança, as esculturas e a pintura traduzem sensações, sentimentos, relações e o processo de desenvolvimento cultural de um povo. Ele acredita que ao valorizar e promover a arte local, será possível oportunizar a comunidade neurodivergente, explorar os talentos invisibilizados, revelar pensamentos e elevar as relações sócio-culturais. “Os múltiplos estilos vislumbrados para a primeira mostra de arte, possibilitarão a materialização das potencialidades humanas poucos exploradas em nossa cidade, fomentará a expressividade, a originalidade de cada artista participante e o reconhecimento da cultura como direito básico e fundamental”, disse.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Imagem: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO