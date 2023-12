Petrobras faz concurso para nível técnico com salário de R$ 5,8 mil

O Banco da Amazônia divulga a lista dos projetos selecionados pelos Editais Públicos de Patrocínios e de Pautas do Espaço Cultural da Instituição. Ao todo, 64 projetos que contemplam os segmentos social, cultural, esportivo, ambiental e de eventos (feiras e congressos) de todos os Estados da Amazônia Legal e três projetos de Exposições culturais obtiveram maior pontuação no julgamento da avaliação da Comissão Avaliadora.

De acordo com a Coordenação de Marketing da Instituição, a instituição vai destinar para patrocínios o valor de R$ 2,13 milhões para toda a Amazônia. A Instituição recebeu 479 projetos que foram protocolados no período de inscrição, sendo 314 habilitados para a etapa de avaliação e 65 selecionados.

A coordenação explica que os projetos passam por um processo de triagem, onde observam se foram apresentados conforme os critérios dos Editais e avaliados por uma equipe técnica da área de patrocínio, promoção e gestão da marca do Banco, da Gerência de Rede de Agências e, no caso do Edital de Pautas do Espaço Cultural, neste ano, a comissão julgadora contou com a participação da artista visual, pesquisadora e professora de fotografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Andrea Brächer. Agora, haverá a fase de homologação dos projetos, onde os selecionados deverão apresentar todas as suas documentações de acordo com o exigido no Edital.

Com esta iniciativa o Banco da Amazônia tem por objetivo gerar impactos positivos na vida das pessoas, transformando sonhos em realidades e construindo caminhos para a inclusão social e cultural, bem como desenvolvimento econômico para a região.

A lista dos selecionados encontra-se no site http://www.bancoamazonia.com.br/.