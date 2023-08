Petrobras seleciona 31 projetos na 1º fase de programa sociambiental

Polícia científica de São José dos Campos via CBN Santos Laudo sobre a adulteração do automóvel

Uma Porsche supostamente clonada e apreendida pela polícia em São José dos Campos, estaria no nome do ex-presidente do Detran-SP, Maxwel Borges de Moura Vieira.

O antigo líder do Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), é objeto de investigações por “supostamente ter clonado documentos de um veículo Porsche enquanto ocupava o cargo no Detran”, diz denúncia feita pela rádio “CBN”.

Maxwel tem boas relações com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ser cotado para ocupar um assento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

A suspeita é que Maxwel usou o documento de Porsche batida que ficou toda destruída em um acidente e deu perda total, para “esquentar” outro veículo do mesmo modelo, ano e série.

Uma análise pericial no veículo revelou que há inídicios de alterações nas características identificadoras do veículo. O laudo também foi divulgado pela reportagem investigativa. Veja abaixo:

A adulteração foi feita, supostamente, no mesmo período em que Maxwel foi presidente do Detran-SP. Ele ficou na direção do órgão até 5 de fevereiro de 2019. A adulteração do carro chegou a ser confirmada pela polícia.

As suspeitas são de que Maxwel Vieira esteja no centro de um escândalo com a clonagem dos documentos da Porsche. A CBN aponta que a Porsche envolvida no acidente no interior paulista desapareceu do sistema do Detran. Depois, outro veículo igual “teria surgido com placa LTA-8745 cadastrada na Delegacia de Trânsito de São José dos Campos”.

A matéria afirma que este veículo seria do próprio Maxwel Vieira. Ele nega que tenha relação com o caso. Segundo Vieira, ele não possui automóvel.

