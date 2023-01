PF afirma que ‘Colômbia’ foi mandante dos assassinatos de Dom e Bruno

Reprodução – 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips

A Polícia Federal confirmou, nesta segunda-feira (23), que Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”, foi o mandante dos assassinatos de Dom e Bruno em junho de 2022.

A informação foi dada por Alexandre Fontes, superintendente da PF no Amazonas, durante coletiva de imprensa. Ele ressaltou que Villar fornecia munições para Jefferson e Amarildo, acusados de matar o indigenista e o jornalista.

“Não tenho dúvida que o mandante foi o Colombia. Temos provas que ele fornecia as munições para o Jefferson e o Amarildo, as mesmas encontradas no caso. Ele pagou o advogado inicial de defesa do Amarildo”, disse no encontro com jornalistas.





Colômbia é um comerciante que mantém uma loja de itens para caça e pesca no vilarejo peruano de Islândia, na região do Vale do Javari. No início de julho do ano passado ele se presentou à PF voluntariamente e foi detido por estar usando documentos falsos.

Ele foi solto em outubro do ano passado após pagar uma fiança no valor de R$ 15 mil. Depois dele descumprir medidas que deveriam ser seguidas durante a liberdade provisória, Ruben foi preso novamente em dezembro de 2022.

Villar é suspeito de integrar uma quadrilha que se beneficia da pesca e caça ilegais no interior da terra indígena Vale do Javari.

Relembre o caso

Bruno e Dom desapareceram no último dia 5 de junho. Três suspeitos já estão presos pelo crime: Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado — que confessou o crime —, Oseney da Costa Oliveira, o Dos Santos, e Jeferson da Silva Lima, o Peladinho ou Pelado da Dinha — que assumiu ter participado, mas negou que tenha feito disparos.

Outros cinco já foram identificados pela polícia e são investigados. Os agentes tentam ainda chegar a outros nomes que teriam ajudado os assassinos a esconderem os corpos.

A polícia conseguiu chegar até os corpos depois que o assassino confesso, conduzido, levou os agentes até o local onde eles foram enterrados, mais de 3 quilômetros adentro das margens do Rio Itaquaí.

