PF deflagra operação contra comércio ilegal de armas

Reprodução/Instagram @rodrigocataratas 03.12.2022 O empresário Rodrigo Cataratas se candidatou ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, mas não foi eleito.

O Ministério Público Federal (MPF) em Roraima denunciou à Justiça Federal o empresário bolsonarista Rodrigo Martins de Mello, conhecido como Rodrigo Cataratas , de liderar uma organização criminosa que explora o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. As informações são da Folha de São Paulo.

O empresário lidera o movimento pró-garimpo “Garimpo é Legal”, e foi candidato a deputado federal pelo partido do presidente Jair Bolsonaro , o PL. Contudo, Cataratas não obteve êxito e perdeu o pleito.

Além do empresário bolsonarista, integram o grupo criminoso uma irmã e um filho de Cataratas, além de outras duas pessoas e uma empresa do grupo, segundo a acusação da Procuradoria.

Segundo as informações da Folha de S. Paulo, o MPF afirma na denúncia que os acusados devem pagar uma indenização mínima de R$ 36,8 milhões, dinheiro que deve ser revertido em favor do povo yanomami, como forma de reparação de dano.

As investigações mapearam a existência de 23 aeronaves a serviço da suposta organização criminosa e que o grupo atuava com “poderosa engrenagem logística e econômica” em garimpos na terra yanomami, tanto diretamente na exploração de minérios quanto no fornecimento de infraestrutura a outros grupos.

Neste sábado, o empresário publicou uma nota em seu Instagram, direcionada à Folha de S. Paulo, em que se defende das acusações. A nota é assinada por Ana Paula de Souza Cruz Silva, advogada de Cataratas.





“Sobre a suposta denúncia feita pelo MPF em esfavor de Rodrigo Martins de Mello e sua família, a defesa informa que seus clientes não foram citados acerca de eventual ação penal”, inicia a nota. Em seguida, a advogada faz uma crítica ao jornal.

“Além disso, causa espanto que novamente a Folha de São Paulo obtenha informações, inclusive do suposto teor da denúncia, antes mesmo da citação das partes”, diz.

Em outro trecho, Ana Paula escreve que “Rodrigo Martins de Mello já esclaresceu diversas vezes, até mesmo apresentando publicamente suas licenças, provando que é minerador, que é a única pessoa no Estado de Roraima que possui Permissão de Lavra Garimpeira Regular”.

Fonte: IG Nacional