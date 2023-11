PF e IBAMA deflagram Operação Hermes (Hg) II

As obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim iniciaram no último dia 31 de outubro com a limpeza do local, já na segunda (6) os trabalhos se intensificaram. Cumprindo com o seu compromisso com a população rondoniense, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) realizou a primeira visita de fiscalização.

Durante o supervisionamento foram encontrados alguns funcionários dando início a reforma de alguns pontos para que sejam finalizados de maneira adequada. O prazo de entrega do hospital é de dez meses, “A gente está com o coração bem alegre, mas realmente vamos fazer o acompanhamento e fiscalização dessa obra para que finalize no prazo que foi determinado pela empresa responsável”, afirma a parlamentar.

Nesta quarta-feira (8), o representante do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), empresa que irá entregar o hospital, estará presencialmente na obra para verificação do andamento. A deputada Dra. Taíssa também se fará presente no dia para diálogo e fiscalização

O hospital de Guajará-Mirim tem sido um projeto de extrema importância para a comunidade local e a região, visando atender às necessidades de saúde da população. No entanto, atrasos nas obras deixaram a comunidade apreensiva quanto à conclusão do projeto, mas esse retorno alegra novamente a população que aguarda ansiosamente pela entrega. A Dra. Taíssa desempenhou um papel crucial na garantia do progresso deste projeto, demonstrando o seu compromisso com a saúde e bem-estar da população local.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO