PF faz ação para coibir abuso sexual infantil

Operação visa cumprir mandado de prisão e outro de busca e apreensão

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira, 4/12, a Operação Aurora. O objetivo é cumprir um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável e um mandado de busca e apreensão pelos crimes de produção, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil.

O mandado de prisão foi emitido contra um residente na cidade de Areia/PB, que já possui condenação anterior por crime de estupro de vulnerável, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica. O mandado de busca e apreensão foi emitido contra uma mulher que reside João Pessoa/PB.

As investigações confirmaram que o homem e a mulher, alvos da operação de hoje, trocavam mensagens por meios de aplicativos, no qual planejavam estuprar a filha deles, que hoje tem apenas um ano e quatro meses de idade e mora com a mãe. Os planos para abusar sexualmente da criança começaram quando a acusada ainda estava grávida.

Além disso, foram encontrados vários indícios de que o acusado abusou sexualmente de outras crianças e adolescentes, tendo registrado tais atos e compartilhado as imagens em grupos de aplicativos de mensagens, incluindo centenas de imagens abuso de bebês recém-nascidos.

Todos os mandados citados foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Campina Grande/PB, que também determinou o afastamento cautelar do lar da mulher investigada, bem como a proibição desta em manter contato com a própria filha. O Conselho Tutelar prestou auxílio no cumprimento desta medida.

O casal investigado poderá ser condenado pelos crimes de produção de material pornográfico infantil, compartilhamento e armazenamento de imagens contendo cenas de abuso sexual contra criança e, ainda, por estupro de vulnerável, cujas penas somadas podem chegar a 27 anos de reclusão.