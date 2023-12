A empresa CS Grãos do Piauí investiu cerca de R$ 220 milhões em melhorias nas estradas Transcerrados (PI-397) e Palestina (PI-262) para facilitar o transporte da produção agrícola na região sul do estado.

A empresa está planejando um investimento total de aproximadamente R$ 800 milhões ao longo de 30 anos para melhorar as condições das rodovias. Estas estradas abrangem 25 municípios, representando 25% da área do estado do Piauí e atendendo uma população de quase 200 mil habitantes.

Dentro do escopo da Parceria Público Privada (PPP), foram 144 KM de pavimentação contemplados. Além disso, por meio do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), foram realizados 4 mil atendimentos ao público que utilizou as rodovias.

A empresa também promoveu capacitações com foco em segurança do trabalho, totalizando 171 horas de cursos na CS Grãos e empresas parceiras, além de mais de 280 horas de treinamento pela Comunidade SIMPAR. Como resultado, alcançaram 1 milhão de horas de trabalho sem acidentes com afastamentos.

Sobre a CS Infra – A CS Infra é uma plataforma responsável pela gestão de concessões de longo prazo, incluindo diversas empresas, como a Ciclus Ambiental, concessionárias de infraestrutura como a CS Grãos do Piauí, CS Aratu 12 e CS Aratu 18, além de concessões em transporte público e espaços urbanos, como o BRT em Sorocaba (SP) e o Mercado Municipal Miguel Sutil e Centro Histórico de Cuiabá (MT).

Fonte: Pensar Agro