PIB do agro cresceu 18%, melhor resultado em 28 anos, diz CNA

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária no Brasil registrou um crescimento de 18,1% no acumulado do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, marcando o maior resultado dos últimos 28 anos. Este aumento substancial impulsionou o crescimento do PIB nacional em 3,2% na mesma base de comparação.

Dados revelam que caso o setor agropecuário não tivesse apresentado esse expressivo crescimento em 2023, o Brasil teria registrado um aumento de apenas 1,7% no PIB. Isso destaca que a agropecuária foi responsável por cerca de 47,5% da taxa de crescimento do PIB no ano. Atualmente, a participação do setor no PIB total representa 8,11%.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) informou que, apesar da safra recorde de grãos atingindo 322,8 milhões de toneladas na safra 2022/23, a rentabilidade do produtor rural brasileiro foi menor. Segundo a entidade, a margem bruta de lucro da soja apresentou uma queda de 68% em relação à temporada anterior (2021/22), conforme dados do Projeto Campo Futuro.

O milho verão também enfrentou uma redução acentuada, com uma margem bruta de lucro 134% menor, enquanto a rentabilidade do milho de segunda safra caiu 122%.

Os dados foram divulgados durante uma coletiva de imprensa da CNA nesta quarta-feira (06.12), onde o presidente da entidade, João Martins, juntamente com os diretores Técnicos, Bruno Lucchi, e de Relações Internacionais, Sueme Mori, apresentaram o balanço deste ano e as perspectivas para 2024.

Além disso, o PIB do Agronegócio, considerando todos os elementos envolvidos na produção dentro e fora das propriedades, e levando em conta volume e preços em reais, deve permanecer estável ou apresentar uma queda de até 2% em 2024, sinalizando um cenário desafiador para o setor nos próximos anos.