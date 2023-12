Pietra Quintela curte clima natalino em navio da Disney Cruise Line

Após um ano de diversos trabalhos na TV e no cinema, Pietra Quintela iniciou suas tão esperadas férias em grande estilo. Fã declarada de viagens, a atriz uniu esta paixão ao amor pela temporada de festas e se realizou a bordo do navio Disney Dream, no cruzeiro especial Very Merrytime, que celebra o período festivo de fim de ano.

Partindo do novo terminal da Disney Cruise Line, em Port Everglades, no sul da Flórida, Estados Unidos, o Disney Dream levou personagens e toda a magia natalina para o alto-mar. “Fiquei encantada. Eu amo o Natal e essa foi uma experiência realmente incrível. O navio era enorme, com muitas cabines e inúmeras atividades. Tive a chance de conhecer muita coisa”, conta ela, que logo no início da tour já se encantou com a cerimônia especial de iluminação da árvore localizada no salão principal.

Ao todo, a viagem teve duração de quatro noites, nas quais a estrela pode interagir com personagens, ter novas experiências gastronômicas nos mais diversos restaurantes, assistir a musicais exclusivos, festas no convés e até mesmo contemplar um show de fogos de artifício realizado nos decks superiores.

Além disso, durante a viagem aconteceram duas paradas: uma em Bahamas, onde Pietra encarou diversas atividades como nadar com golfinhos, e outra na ilha privativa da Disney Cruise Line, Castaway Cay. “Não tenho palavras para descrever! Foi algo incrível, o mar era cristalino, a coisa mais linda que já vi em minha vida. Fora as atividades, claro, que são todas fantásticas e direcionadas a pessoas de todas as idades”, detalha.

Após encerrar a temporada em alto-mar, Pietra não parou. Ainda nos Estados Unidos, ela desembarcou na cidade de Las Vegas para dias de diversão com sua família. “É um lugar que tinha muita vontade de conhecer. É uma cidade surreal, parece que estamos 24 horas por dia em um filme, a cultura me deixou em choque”, diz.