Redação EdiCase Pilates solo: conheça a prática e os seus benefícios

Os benefícios proporcionados pelo pilates solo, também chamado de mat pilates, e pelo pilates studio são praticamente os mesmos. Os dois têm como principal objetivo trabalhar os músculos do core (grupo de músculos que compõem o abdômen). Os exercícios devem ser executados com postura adequada da coluna lombar e da pelve e com a respiração adequada.

“O mat pilates é a técnica realizada no solo, com o auxílio do peso do próprio corpo. Por este motivo, gera maior consciência corporal, desenvolve rapidamente a força abdominal e é recomendado para todos os alunos, mesmo para quem pratica o pilates studio”, aconselha Déa Rezende, profissional de Educação Física com formação em pilates.

Aparelhos usados no pilates solo

Sonia Regina M. Endo, profissional de Educação Física e personal pilates, explica que no pilates solo os exercícios são realizados no solo, utilizando o tapete e vários acessórios com o objetivo de dificultar ou facilitar os movimentos, provocando instabilidades.

A profissional cita alguns acessórios, como a bola, uma das mais conhecidas por estar presente em muitas academias de fitness, o rolo, o disco inflável e os discos de rotação. “A prática é favorecida pela facilidade de realização das aulas, sem que haja necessidade dos grandes aparelhos e por utilizar o próprio corpo para aumentar ou diminuir a complexidade do exercício”, explica.

Dificuldade da prática

De acordo com Sonia Regina M. Endo, os exercícios executados no solo são considerados mais avançados, pois o aluno é desafiado a sustentar o peso do próprio corpo e, dependendo do acessório adicionado, a modalidade exige ainda mais do praticante.

A bola suíça, por exemplo, utilizada em muitas aulas de mat pilates, aumenta a dificuldade do exercício por trabalhar com a instabilidade, o que aumenta a quantidade de músculos envolvidos para que o corpo consiga executar os movimentos e manter o equilíbrio.

Vantagens do pilates solo

No mat pilates, os músculos são trabalhados duplamente, ou seja, são tonificados e alongados ao mesmo tempo, mas dentro do limite de cada praticante, garante a fisioterapeuta Dalmara Vendeiro.

“Os corpos treinados pelo método são fortes, alongados, flexíveis e saudáveis. A postura melhora muito e os movimentos se tornam elegantes. Tanto em aparelhos como no solo. O centro de força do pilates, composto principalmente pelos músculos do abdômen, região lombar , quadris e glúteos, é a base da técnica elaborada por Joseph ”, explica.

Fonte: IG SAÚDE