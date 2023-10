PIMENTA BUENO: POLÍCIA MILITAR REALIZA APREENSÃO DE DROGAS

No início desta semana, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 1.2 quilos de drogas na cidade de Pimenta Bueno. A ação bem-sucedida foi possível graças a investigações e denúncias que levaram ao encontro de um homem e uma mulher suspeitos de estarem praticando tráfico de entorpecentes.

Os agentes do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com guarnições de serviço, identificaram os indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de uma residência. Ao notarem a presença policial, os suspeitos tentaram se evadir para os fundos do imóvel, no meio de uma mata, porém foram localizados e detidos.

Durante a busca no local, foi descoberta uma grande quantidade de drogas, aproximadamente em 1.2 quilos de maconha. Os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a substância ilícita apreendida, onde serão tomadas as providências legais cabíveis. A ação demonstra o contínuo esforço das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região.

As autoridades ressaltam a importância da colaboração da comunidade através de denúncias anônimas, que desempenharam um papel crucial no desfecho positivo de apreensões como esta. A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança e bem-estar da população, trabalhando incansavelmente para manter a ordem e combater a criminalidade.