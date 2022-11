Pina colada

No replay de um confronto que também aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia-2018, a seleção brasileira repetiu exatamente o mesmo placar de quatro anos atrás e repetiu a vitória por 2 a 0 sobre o Sérvia.

O grande nome da primeira apresentação canarinho no Qatar-2022 foi Richarlison. O atacante do Tottenham marcou os dois gols da partida… e o segundo foi uma obra de arte digna dos melhores camisas 9 que jogaram pelo futebol pentacampeão mundial.

O Brasil teve uma atuação das mais seguras em sua estreia no Mundial. Os comandados de Tite dominaram a Sérvia durante todo o jogo e foram aumentando continuamente o ritmo de jogo até irem para a “decisão” na segunda etapa.

O resultado mantém uma escrita que mostra bem o tamanho da seleção em Copas. A única vez que ela perdeu em uma primeira rodada do torneio foi justamente na edição de estreia, lá em 1930. Curiosamente, o adversário daquela vez era a Iugoslávia (que virou Sérvia depois da independência dos hoje seus vizinhos).

O 2 a 0 fez o Brasil fechar a primeira rodada na liderança do Grupo H. A Suíça, seu rival da próxima segunda-feira, também tem três pontos, mas um saldo inferior (um gol, contra dois dos canarinhos). No mesmo dia, os derrotados Sérvia e Camarões fazem um jogo essencial para seu futuro na competição.

Momento chave

O Brasil já vencia por 1 a 0 e começava a ter espaço para contra-atacar quando Vinícius Júnior conseguiu progredir com a bola dominada pela ponta esquerda. O atacante do Real Madrid estava com a cabeça, viu Richarlison no meio da área e deu um passe rasteiro. O camisa 9 já domina a bola jogando-a para cima e emendou o voleio. Foi o voo do Pombo. Um golaço.

Número

10 titulares da partida desta quinta também participaram do encontro entre as duas filhas na Copa passada. A Sérvia escalou seis remanescentes (Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Andrija Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic e Aleksandar Mitrovic) e o Brasil, quatro (Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar).

Craque do jogo

Apaixonado pela seleção, Richarlison sempre falou que seus maiores sonhos eram disputar uma Copa do Mundo e brilhar na competição. Bem, bastou uma partida para que essa meta fosse atingida. Com os dois gols que decidiram a partida contra a Sérvia (um deles, uma pintura), o camisa 9 brasileiro foi a vitória do prêmio BUDWEISER Player of the Match, significado ao craque da partida.