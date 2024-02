Piñera mandou irmã e amigos saltarem do helicóptero para salvá-los

Reprodução/Governo do Chile Ex-presidente chileno Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, tomou uma decisão crucial que salvou a vida de sua irmã, Magdalena, e de outros dois passageiros, Ignacio e Bautista Guerrero. Eles estavam a bordo do helicóptero que Piñera pilotava e que caiu na tarde desta terça-feira (6 ), e causou a morte do presidente aos 74 anos, na comuna de Lago Ranco, região de Los Ríos.

O helicóptero começou a perder altitude quando estava a 400 metros da casa do empresário José Cox, amigo com quem Piñera passou a tarde. Pouco depois de decolar, ao perceber que havia um problema, Piñera procurou se aproximar da superfície do lago para que seus companheiros pudessem pular na água com segurança enquanto ele tentava controlar a máquina, relatou o jornal El Mundo.

Experiente na pilotagem, Piñera orientou os passageiros a saltarem do helicóptero antes dele, segundo contou a irmã dele, Magdalena Piñera.

Os três conseguiram nadar até a margem e saíram sozinhos do lago. Apenas a irmã do ex-presidente apresentou hematomas, segundo o La Razon. No entanto, na sua vez de deixar o helicóptero, Piñera não teria conseguido tirar o cinto de segurança e, por isso, teria se afogado.

“Uma hipótese que está sendo ventilada até agora sugere que uma das janelas do helicóptero ficou entreaberta, o que embaçou seu vidro em questão de segundos, perdendo toda a noção de distâncias”, diz o La Razon.

Um dos hobbies do ex-presidente chileno era pilotar helicópteros. Ele fazia isso desde 2004, quando aprendeu a voar. Em diversas ocasiões, Piñera foi foco da imprensa de seu país após enfrentar problemas com sua aeronave. Em outras ocasiões, Piñera chegou a pagar multas por pousos irregulares. Segundo o canal chileno 24 Horas, ele havia acabado de renovar a licença para pilotar helicópteros e estava no comando do voo.

Sebastián Piñera nasceu em Santiago em 1º de dezembro de 1949 e teve uma carreira de sucesso como empresário antes de entrar na política. Ele foi fundador e principal acionista de várias empresas, incluindo a companhia aérea LAN Chile (atual Latam Airlines), o canal de televisão Chilevisión e Blanco y Negro, que administra o clube de futebol Colo-Colo.

Antes de ingressar na política, Piñera construiu uma carreira de sucesso como empresário, sendo um dos principais empreendedores do país. Ele foi fundador e principal acionista de várias empresas, incluindo a companhia aérea LAN Chile (atual Latam Airlines), o canal de televisão Chilevisión e Blanco y Negro, que administra o clube de futebol Colo-Colo.

Fonte: Internacional