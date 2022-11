Pinturas e reparos são realizados no Pronto Socorro João Paulo ll e Hospital de Base Ary Pinheiro 

Com o propósito de oferecer mais qualidade e conforto aos pacientes e profissionais da saúde, o Governo de Rondônia tem realizado reparos e pinturas nas estruturas de duas unidades hospitalares, sendo elas: Pronto Socorro João Paulo II e Hospital de Base Ary Pinheiro – HBAP, em Porto Velho. Os serviços vêm sendo realizados há mais de três meses, sob execução direta da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau.

Os reparos no Hospital João Paulo II foram iniciados em maio deste ano, com a pintura de toda a parte externa do prédio. Em seguida, foram feitos os reparos na parte interna da unidade, com a conclusão de toda uma ala contendo oito salas. No momento, os trabalhos estão em andamento em mais uma ala da enfermaria. Além desses reparos, a equipe de obras concluiu uma outra reforma na sala do Centro Cirúrgico e na sala de Raio – X do pronto socorro.

A estrutura externa do Hospital de Base Ary Pinheiro, também está passando por melhorias. A execução da pintura externa segue em fase de conclusão. Os trabalhos incluem a reforma e pintura da calçada e o letreiro da unidade.

De acordo com o secretário adjunto da Sesau, Maxwendell Batista, as reformas fazem parte do plano de ação do Poder Executivo, visando proporcionar mais qualidade no ambiente e no atendimento das unidades. “Não temos medido esforços para promover saúde aos pacientes e aos servidores da saúde. E as melhorias no ambiente das unidades fazem parte desse propósito”, afirma o secretário.

COMPROMISSO

As melhorias nas estruturas das unidades reafirmam o compromisso do Governo de Rondônia com a saúde da população e o bem-estar dos profissionais da área. Na oportunidade, o titular da Seosp, Erasmo Meireles, detalhou sobre o andamento dos trabalhos. “A Seosp está sempre à disposição para atender as demandas da Sesau. Hoje, temos uma equipe formada por profissionais que atuam especialmente com reparos em prédios públicos. Obras como estas atendem de forma humanizada, como se vê na gestão do governador Marcos Rocha”, destacou Meireles.

A secretária de Estado da Saúde, Semayra Gomes, ressalta que, foram criadas estratégias para realizar os reparos e continuar atendendo e oferecendo os cuidados necessários aos pacientes, e trabalhando para a construção do Novo Hospital de Urgência e Emergência que irá desafogar o Pronto Socorro.

O diretor do Pronto Socorro João Paulo ll, Madson Albuquerque, enfatiza como está sendo feito esta realocação. “Os reparos estão sendo executados por setores (enfermarias), então de acordo com o andamento, os pacientes estão sendo realocados para outras alas, e conforme a conclusão, irão retornar”, afirma o diretor.

Fonte: Governo RO