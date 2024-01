A alteração no período de repasse foi necessária para evitar prejuízo à categoria

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e a Secretaria Municipal de Administração (Semad) informam que, a partir de janeiro de 2024, o pagamento do piso da enfermagem será realizado na mesma data do funcionalismo público, no final de cada mês.

A alteração no período do repasse foi necessária para evitar prejuízo à categoria, uma vez que o recurso para complemento do piso da enfermagem é repassado ao município pelo Ministério da Saúde e depende de trâmites documentais entre a Semusa, Semad, Governo Federal e Sempog (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão).

A princípio, o pagamento do piso da enfermagem foi anunciado em folha complementar para o dia 10 de cada mês, sendo que em novembro foram liquidados os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. No dia 10 de dezembro, foram pagos os repasses de outubro e novembro, ficando o mês de dezembro para ser repassado juntamente com o salário deste mês, agendado para o dia 31 de janeiro.

