Piso salarial da Enfermagem, obras do Hospital de Guajará-Mirim e Jogos Intermunicipais são destaques da semana

Nesta semana, diversas ações e serviços foram realizados pelo Governo de Rondônia em todo o Estado. Entre os destaques, o Governo do Estado implementou o novo piso salarial dos profissionais de Enfermagem, tornando-se mais uma conquista para a categoria. Outras ações também podem ser destacadas como a retomadas das obras do Hospital de Guajará-Mirim; disponibilizadas diversas oportunidades de emprego para cargos permanentes e temporários; evento internacional do café leva comitiva rondoniense ao Sudeste do país; Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) e muitos mais estão entre os destaques da semana.

TRANSPORTE NO ENEM

O Governo de Rondônia disponibiliza transportes escolares (terrestres e fluviais), para estudantes das áreas ribeirinhas, indígenas e da zona Rural que estarão participando do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem-2023), que acontece neste domingo (12). Dentre os municípios atendidos, estarão Vilhena, Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras, Pimenta Bueno, Cerejeiras, Costa Marques, Rolim de Moura, Machadinho do Oeste, Buritis, Ariquemes, entre outros.

SISTEMA PRISIONAL

Foram realizadas pelo Governo de Rondônia mais de 270 certificações em cursos profissionalizantes para reeducandos. A capacitação é promovida através de parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e integram as ações do Governo para a diminuição da reincidência criminal, por meio da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho, no pós-cumprimento de penas.

HOSPITAL DE GUAJARÁ-MIRIM

A obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim está em pleno andamento desde o dia 2 de outubro. O Governo de Rondônia, em cooperação com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops) objetiva entregar a unidade com intuito de garantir um hospital completo, em pleno funcionamento, para atender a região da Pérola do Mamoré. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) estabeleceu uma agenda semanal para conversas técnicas com a empresa que está atuando na obra, a qual está sendo cumprida desde o inicio deste mês.

NOVAS EMPRESAS

Mais de nove mil empresas foram criadas em Rondônia, no segundo quadrimestre de 2023, conforme balanço da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer). Aproximadamente 142 mil empresas estão cadastradas no Estado, com dados extraídos da Receita Federal. A expectativa é que até o final de 2023 sejam abertas mais de 26 mil empresas em todo o Estado, superando a marca de 2022.

“NATAL DE LUZ”

Começaram nesta semana, os primeiros trabalhos de ornamentação de luzes para o evento “Natal de Luz”, que será realizado no dia 21 de novembro, a partir das 18h, no Palácio Rio Madeira (PRM), sede do Governo de Rondônia, em Porto Velho. Os serviços de instalações serão feitos até a segunda quinzena deste mês, e a decoração será uma atração turística aberta para várias famílias de todo o Estado, que poderão visitar o local até o dia 5 de janeiro de 2024. Este ano, o “Natal de Luz” vai contar com apresentações musicais, danças e corais clássicos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Entre os dias 23 e 31 de outubro, o projeto “Vem Pro Parque” do Governo de Rondônia realizou ações de educação ambiental para prevenção e conscientização voltadas aos recursos naturais do Parque Estadual Guajará-Mirim (PEGM). O projeto foi organizado pela Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), em parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

PISO DA ENFERMAGEM

Os profissionais de Enfermagem receberam o novo piso nacional salarial, que estabelece pagamento de mais de R$ 4,7 mil mensais para enfermeiros, proporcionando 70% para técnicos e 50% aos auxiliares de Enfermagem. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), o repasse foi feito para profissionais que estão com dados bancários e cadastros atualizados; quem não recebeu o pagamento em outubro, receberá o valor retroativo em novembro.

JOGOS DOS SERVIDORES

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, os jogos envolvendo servidores do Estado tiveram seu ápice com as finais de vôlei nas categorias masculina e feminina, durante disputa realizada no Ginásio de Esportes Fidoca, em Porto Velho. A equipe do Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia (Detran/RO) sagrou-se campeã da modalidade, com a equipe da Assembleia Legislativa de Rondônia em 2º lugar, e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) em terceiro.

ENTREGA DE CAMIONETES

O Governo de Rondônia entregou cinco caminhonetes ao Serviço de Atenção Domiciliar Multidisciplinar (Samd), que desenvolve um serviço estratégico de monitoramento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, de forma constante e abrangente. A ação teve como objetivo oferecer apoio na movimentação das equipes da unidade para prestar atendimento nos domicílios dos pacientes, disponibilizando um atendimento humanizado e com suporte em saúde diferenciado.

ECONOMIA VERDE

Os indicadores ambientais e de produtividade mostraram que, o Estado de Rondônia avança na sustentabilidade, com a adoção de políticas públicas focadas na economia verde e inovação nas cadeias produtivas. Esta qualidade tem alcançado resultados importantes, como a redução de 70% no desmatamento, que ao mesmo tempo leva em conta a produtividade e o desenvolvimento do setor do agronegócio do Estado.

SEGURANÇA NO ENEM

Para garantir um ambiente adequado para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Governo de Rondônia confirmou a segurança pública nas proximidades dos locais de prova no primeiro dia de prova. Chamada de Operação Enem, a ação ocorreu com segurança em todo o Estado, reunindo 244 policiais militares, incluindo escoltas, bem como outras entidades.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Mais de 2,3 mil vagas foram abertas no Estado, por meio do sistema Geração Emprego, possibilitando consultar e concorrer a oportunidades de emprego sem sair de casa. O serviço é prestado pelo Governo de Rondônia, pela plataforma virtual, e oferece vagas para vendedor, contador, auxiliar de saúde bucal, nutricionista, fiscal de loja, auxiliar de escritório e vendedor de peças agrícolas.

HIDROVIA DO RIO MADEIRA

A viabilidade de outorga e implantação da hidrovia no rio Madeira foi discutida em reunião entre a Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph) e a comissão liderada pela Superintendência de Projetos Portuários e Aquaviários (Supaq). Além de um estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental, o encontrou debateu expectativas e identificação de oportunidades e riscos, a partir de entrevistas com entidades públicas e privadas que utilizam o rio Madeira como principal via de transporte de produtos.

ABERTURA DO JIR

A fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), começa nesta sexta-feira (10), com disputas em 13 modalidades esportivas, reunindo a participação de 16 municípios rondonienses. Este ano, o JIR, que é realizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), contará com a participação de mais de 2 mil atletas, 780 gestores técnicos, coordenadores e pessoal de apoio.

EMPREGO TEMPORÁRIO

O Governo de Rondônia abriu o Feirão online do Emprego Temporário, evento iniciado no dia 6 e que segue até 14 de novembro, e tem como objetivo oferecer oportunidades de colocação no setor de comércio, por meio do serviço de empregabilidade, aproveitando a alta demanda de mão de obra para o setor de comércio no período de festas, férias e oportunidades geradas pelo fim do ano. O Feirão é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

EVENTO INTERNACIONAL

Uma comitiva formada por produtores premiados do 8º Concurso de Qualidade do Café (Concafé) do Governo de Rondônia participa da Semana Internacional do Café 2023 e do concurso Coffee of The Year (COY). O evento, que segue até sexta-feira (10), acontece em Belo Horizonte (MG), reunindo produtores, técnicos, empresários e público em geral, interessados ​​em conhecer oportunidades em toda a cadeia do café brasileiro, além de acessar novos mercados, negócios e pesquisas.

JUVENTUDE NO AGRONEGÓCIO

Para incentivar a participação de jovens interessados ​​em trabalhar no ramo do agronegócio, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), realizou o Agrovitrine (Centec Abaitará), em Pimenta Bueno. Participaram alunos de diversas escolas públicas, acompanhando apresentações de cursos técnicos em Agroecologia, Agricultura, Agronegócio e Zootecnia com exposição de experiências de trabalho e estudo, principalmente projetos de estágio.

TRÂNSITO E CRIANÇA

O Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia (Detran/RO) promoveu palestra sobre conscientização e educação para um trânsito mais seguro entre crianças de escolas públicas da zona Sul de Porto Velho. Durante o encontro, houve descontração com a participação das mascotes do Detran/RO, Vidinha e Ligadinho, além dos personagens Didico e da boneca Vivi, que marcaram presença no momento.

DESPORTO ESCOLAR

Estudantes atletas de Rondônia encerram a participação nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, em Brasília (DF), superando recorde de premiações. No total, foram conquistadas 30 medalhas e três troféus. A participação de 199 atletas foi possível devido à união do Governo de Rondônia com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), e a Federação de Esporte Escolar de Rondônia (Feero). Os JEBs têm por finalidade fomentar a participação de estudantes atletas brasileiros da educação básica em atividades desportivas.

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS

Os produtores de café com acesso à internet podem dispor de uma excelente ferramenta de capacitação, disponibilizada pela Plataforma Global do Café (GCP), para melhorar o aprendizado técnico na cultura do café e ao mesmo tempo aprimorar a gestão do negócio rural. A Entidade Autárquica de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO) é parceira da GCP, e seus técnicos estão disponíveis para orientar e tirar dúvidas dos produtores que se dispuserem a fazer os cursos, que estão na referida plataforma.

ENTREGA DE TÍTULOS

O Governo de Rondônia anuncia entrega de cerca de 300 títulos definitivos de imóveis rurais nas glebas públicas federais: Conceição, Terra Firme, Bom Princípio B e Rio Branco da BR-429, na região do Vale do Guaporé. A ação faz parte de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

JOVEM CRIADOR

Alunos do ensino médio da Rede Estadual de Ensino de Rondônia, inscritos no processo seletivo do projeto Jovem Criador, devem estar atentos ao Diário Oficial do Estado (Diof/RO), de quarta-feira (8), onde o Governo do Estado divulga o resultado parcial dos selecionados para uma das vagas dos seis cursos ofertados. Na mesma edição do Diof/RO foram divulgadas também, 81 vagas remanescentes para os cursos que não completaram suas turmas. As inscrições acontecem de 8 a 17 de novembro.

RONDÔNIA CIDADÃ

Neste final de semana, o programa Rondônia Cidadã vai atender à população de Seringueiras. Os serviços essenciais ofertados pelo Governo de Rondônia e instituições parceiras, estarão à disposição da população no sábado (11), das 8h às 16h e domingo (12), das 8h às 12h, na Escola Estadual Oswaldo Piana, na Avenida Capitão Silvio, n° 647, Bairro Cristo Rei. A ação é realizada por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). O programa aproxima o Governo da população, com a oferta de serviços essenciais, que geralmente são realizados em dias úteis.

Fonte: Governo RO