Pit Stop chama atenção para diagnóstico e tratamento no Dia Nacional de Combate à Tuberculose, em Rondônia

Diagnóstico precoce e continuidade no tratamento são atitudes fundamentais para combater o avanço da tuberculose. A afirmação é da coordenadora estadual da tuberculose da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Nilda de Oliveira.

“Em Rondônia, no ano passado, 675 pessoas faziam parte das estatísticas de casos de tuberculose, com registro para 18 óbitos pelo agravo. Este ano, um resultado parcial aponta para 597 casos e o registro de 15 óbitos. Entretanto, para esse número não evoluir é necessário urgentemente que as pessoas com sintomas procurem fazer o diagnóstico e se detectar a doença, façam o tratamento até o final, pois ela tem cura”.

A coordenação estadual realizou um Pit Stop, na quinta-feira (17), em frente ao Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, com apoio da Secretaria Municipal de Transporte – Semtran, para conscientizar a sociedade sobre a necessidade do diagnóstico precoce e tratamento como forma de combater o avanço da Tuberculose. A ação faz parte das atividades alusivas ao Dia Nacional da Tuberculose, solenizado no dia 17 de novembro.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, enfatizou que a doença, apesar de ter cura, pode levar ao óbito. “Nossos técnicos foram às ruas alertar a população quanto à necessidade de cuidados e vigilância com a saúde. O governo do Estado tem apoiado as ações do núcleo e recomendamos que, ao sentir os sintomas, o cidadão procure uma Unidade Básica de Saúde para diagnóstico e acompanhamento”.

SINTOMAS

Alguns sintomas da tuberculose incluem: tosse forte e frequente por mais de três semanas; com ou sem catarro; acompanhada ou não de febre no final do dia; suor noturno; falta de apetite; perda de peso; cansaço ou dor no peito e nas costas. A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Kock, que ataca principalmente os pulmões, mas pode também ocorrer em outras partes do corpo. O tratamento é gratuito na Rede Pública de Saúde e só termina quando o profissional de saúde confirmar a cura, por meio de exames.

Fonte: Governo RO