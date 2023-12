Planalto desmente Zelensky e diz que o convidou a posse de Lula

Ricardo Stuckert/PR – 20.09.2023 Lula se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Nova York (EUA) em setembro





O Palácio do Planalto desmentiu nesta segunda-feira (11) o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano afirmou que não participou da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro, porque falta de convite, o que o governo brasileiro negou.

No domingo (10), Zelensky esteve presente na cerimônia de posse de Javier Milei, novo presidente da Argentina. Em entrevista ao Fantástico, o ucraniano relatou que não esteve no Brasil em janeiro porque não foi convidado.

“Não fui à posse de Lula porque não fui convidado. Aqui, Milei me ligou e convidou. Se me chamarem para ir ao Brasil, eu vou. Já convidei Lula para ir à Ucrânia”, posicionou-se Zelensky.





Porém, na noite de hoje, o Palácio do Planalto disse que convidou Volodymyr para participar da posse, mas que ele alegou que não poderia vir ao Brasil pro causa da guerra contra a Rússia.

“Houve convite para o presidente da Ucrânia vir a posse. A Ucrânia enviou a vice-primeira-ministra, Yulia Svyrydenko, que se reuniu com Lula no dia 31 de dezembro de 2022. Ela trouxe os cumprimentos de Zelensky e disse que ele não pôde vir devido à guerra com a Rússia. O encontro foi público”, explicou o governo Lula.

Fonte: Nacional