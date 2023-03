PLANEJAMENTO FAMILIAR – Mutirão de inserção do DIU beneficia cerca de 150 mulheres em Porto Velho

Prefeito vai discutir, ainda, um desconto expressivo para o imposto em 2023

Buscando equilibrar a necessidade de arrecadação do município com as questões sociais dos contribuintes de Porto Velho, o prefeito Hildon Chaves determinou a suspensão dos pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 30 de março.

“Neste domingo (5), me reuni com o presidente da Câmara Municipal, a liderança do município na Casa e com vários secretários. Já na segunda-feira (6), me reunirei com o presidente do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) para fazer uma proposta que possa equilibrar toda essa questão”, afirmou o prefeito em suas redes sociais.

A partir de 2023, a Prefeitura teve de seguir uma determinação do TCE-RO e atualizar a Planta Genérica de Valores (PGV) do município, que é a base de cálculo do IPTU. Como consequência, a determinação acabou atualizando os valores do imposto, algo que não ocorria desde 2003 e vinha causando uma defasagem na arrecadação financeira de Porto Velho.

“O valor do IPTU de Porto Velho é um dos mais baixos do Brasil. Está próximo dos R$ 65 por pessoa ao ano. Em outras capitais ou cidades do mesmo porte, esse valor varia de R$ 300 a R$ 600 reais. Isso compromete a capacidade dos investimentos de nossa cidade. Ainda assim, me preocupo com as questões sociais da população e, por isso, determino a suspensão dos pagamentos até 30 março”, acrescentou o prefeito.

Além disso, Hildon Chaves pretende discutir com o TCE-RO e o Ministério Público de Rondônia (MPRO) um desconto ainda mais expressivo para o pagamento do IPTU este ano.

Os valores do imposto já estão disponíveis para consulta no portal da Semfaz.

