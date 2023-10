PLANEJAMENTOFórum Preparatório para a 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor será este mês em Porto Velho

O evento realizará o monitoramento do Plano Diretor e elegerá os delegados que representarão o distrito sede na Conferência

Durante todo o mês de setembro a equipe da Comissão Preparatória da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor (Comprep), composta por técnicos do município e membros do Conselho Municipal da Cidade, percorreu os 13 distritos do município de Porto Velho para a realização dos Fóruns Preparatórios Distritais.

No próximo dia 25 acontece o Fórum Preparatório de Porto Velho, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), localizada na rua Rui Barbosa, 1112, bairro Arigolândia, a partir das 19h.

O evento tem o intuito de realizar o monitoramento da implementação do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM) no distrito sede, além de eleger os delegados que representarão o distrito sede na 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor.

A função dos delegados durante a Conferência será de validar o Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor, além de eleger as entidades da sociedade civil que terão assento no Conselho Municipal da Cidade de Porto Velho. Os delegados eleitos também poderão candidatar-se para ocupar um assento no Conselho para o mandato 2024/2025.

As inscrições estão abertas desde o dia 3 de outubro e devem ocorrer até o próximo dia 17, na página do Plano Diretor ou na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog).

Texto: Sempog

Foto: Sempog

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO