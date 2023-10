PLANEJAMENTOInscrições abertas para delegado da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor

Candidatos podem se inscrever até o dia 17 próximo

No último dia 3, foram abertas as inscrições para candidatura à vaga de delegado da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho (PDPM) e ao Conselho Municipal da Cidade (Concidade PVH), com encerramento no dia 17 de outubro.

A função dos delegados durante a Conferência é analisar e validar o Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor, além de eleger as entidades da sociedade civil que terão assento no Conselho Municipal da Cidade de Porto Velho.

O público estimado é de 250 participantes, sendo composto por representantes eleitos pela sociedade civil organizada, representantes indicados pelo poder público e observadores.

A inscrição tem por finalidade realizar a candidatura de delegados representantes da sociedade civil organizada para participar da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho, bem como habilitá-los a concorrer as vagas no Conselho Municipal da Cidade.

As inscrições poderão ser realizadas diretamente na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) ou no seguinte endereço eletrônico: https://planodiretor.portovelho.ro.gov.br/artigo/41625/inscricoes-para-1a-conferencia-e-conselho-da-cidade.

Texto: SMC

Foto: Sempog

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO