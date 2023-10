Visitas técnicas verificaram situação do distrito e respectivas demandas

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), realizou o fórum preparatório distrital da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, na Escola Municipal Manoel Maciel Nunes, no distrito de Nazaré, no último dia 20 de setembro. As equipes da Sempog, realizaram o monitoramento das ações do Plano Diretor com os moradores da região.

Foram feitas visitas técnicas no distrito, pela equipe do Departamento de Implementação do Plano Diretor, por meio da subsecretaria de Planejamento, a fim de verificar a atual situação do distrito e suas respectivas demandas.

No fórum preparatório foi realizada a análise conjunta das ações específicas do distrito de Nazaré que consta no anexo 3 – Núcleos urbanos dos distritos do Plano Diretor participativo de Porto Velho. Essa análise ocorreu com a participação da comunidade, expondo suas opiniões referentes aos temas apresentados, tais como: qualificação dos espaços urbanos, transporte público, saneamento básico, sustentabilidade e outros.

No fórum foram eleitos dois delegados e seus respectivos suplentes, os quais irão para Conferência de Acompanhamento do Plano Diretor validar o relatório participativo do município de Porto Velho e eleger os novos assentos do Conselho da Cidade.

O distrito de Nazaré, no baixo Madeira, abrange várias comunidades além da sede, conforme o produto 3 – diagnósticos consolidados da Revisão do Plano diretor participativo de Porto Velho. A economia local é movida pelo funcionalismo público, a pesca profissional, agricultura familiar e pequenos comerciantes.

A Lei Complementar nº 838/2021, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho, estabelece a realização de Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, a cada dois anos, no segundo semestre dos anos ímpares.

Texto: Rando Silva

Foto: Sempog

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO