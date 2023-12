Plano de Auditoria Interna da Controladoria-Geral do Estado será construído com a participação da população

Visando a melhoria e aperfeiçoamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), a Controladoria Geral do Estado de Rondônia está convocando a participação da sociedade com o objetivo de fortalecer ainda mais a gestão dos recursos públicos.

Até o dia 10 de janeiro, a população poderá contribuir e participar através do link. Caso o cidadão prefira, também é possível enviar suas sugestões para o e-mail [email protected], no Fala.BR ou entregá-las diretamente na unidade física da CGE, localizada na Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, 4º Andar, Curvo III, Porto Velho/RO, CEP 76801-470.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a participação ativa da sociedade é essencial para o aperfeiçoamento da gestão pública.

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

O Plano de Auditoria Interna é um registro das atividades de auditoria interna, planejadas pela CGE para um período de um ano é elaborado principalmente com base em análise de riscos, com o propósito primordial de assegurar que a Controladoria concentre seus esforços nas auditorias dos objetos mais expostos a ameaças que possam impactar negativamente a consecução dos objetivos dos órgãos ou entidades auditadas, ou seja, aqueles que apresentam maior risco.

Para a diretora de Fiscalização e Auditoria Interna, Jardyane Palhano, a participação da sociedade é fundamental para definir as prioridades de auditoria da Controladoria Geral do Estado em 2024. “Os feedbacks e sugestões provenientes da sociedade desempenham um papel crucial nesse processo, fornecendo uma visão abrangente dos anseios coletivos. Essa interação dinâmica entre a população e a Controladoria contribui significativamente para o aprimoramento constante dos serviços oferecidos pelo Governo do Estado de Rondônia.” ressaltou.

A participação ativa dos cidadãos não apenas promove a transparência, mas também assegura que as futuras auditorias estejam alinhadas de maneira precisa com as expectativas e necessidades da população rondoniense, consolidando, assim, um mecanismo efetivo de prestação de contas e governança responsável.

Fonte: Governo RO