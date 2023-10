Plano de Defesa da Segurança Pública é executado com simulado de treinamento prático em Porto Velho

Com o objetivo de colocar em prática o Plano de Defesa da Segurança Pública do Estado de Rondônia, desenvolvido durante o 1° Seminário sobre Estratégias de Prevenção e Repressão aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio, que teve início na terça-feira (3), e encerra neste sábado (7), a região central de Porto Velho foi palco de um treinamento prático simulado na noite desta sexta-feira (6), que envolveu as forças de segurança do Estado, realizado pelo governo de Rondônia.

A atividade realizada foi uma simulação de ataque à instituição financeira transportadora de valores, com uso de bombas, troca de tiros e de reféns, que ocorreu na região do Bairro São Cristóvão, onde se concentram instituições de transporte de valores e financeiras.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -Sesdec, Felipe Vital, o objetivo é preparar os militares do Estado para situações de domínios de cidades. “Tivemos durante esta semana, além de policiais de Rondônia, militares do Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com Porto Velho, são 73 cidades que realizam o seminário sobre Estratégias de Prevenção e Repressão aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio, no combate, treinamento e padronização contra crimes violentos do ‘Novo Cangaço’ e domínio de cidades”, esclareceu.

O integrante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul – BOPE/MS, Vinicius Almeida, que foi instrutor do seminário, conta que realiza o trabalho desde 2013, chegando ao 23° simulado. “Porto Velho é mais uma cidade que recebe esse treinamento, visando a prevenção de crimes contra o patrimônio, que infelizmente, ocorreram em alguns municípios do Brasil com ações megaviolentas. Rondônia está de parabéns com essa ação e temos que continuar coibindo esses crimes, em todo o país”, declarou.

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Crimes contra o patrimônio são sempre ações violentas, por isso, é preciso que o Estado tenha uma boa estrutura e que todas as forças da segurança estejam em sintonia com condutas predeterminadas, para que, se algum município de Rondônia sofrer algum ataque desta natureza, os envolvidos estejam aptos a executar a sua missão.

Visando isso, neste seminário foi elaborado o Plano de Defesa do Estado, com o objetivo de alinhar a conduta de todas as entidades de Segurança Pública, contando ainda com a contribuição da população, nas áreas urbana e rural.

PLANO DE DEFESA INTEGRADO

O Plano de Defesa conta com a integração de várias entidades de segurança Estadual e Federal: Polícia Civil – PC; Polícia Militar – PM; Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBM; Polícia Penal, Marinha e Exército. Pontos focais como a participação da comunidade; treinamento e preparação das forças de segurança; antecipação de ameaças; coordenação com órgãos federais e monitoramento contínuo.

A preparação e o planejamento antecipado dessas medidas são cruciais para proteger a população e garantir a segurança de Rondônia.

