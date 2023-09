PLANO DIRETOR Demarcação e Calama recebem Fórum Preparatório Distrital

Em outubro, fórum será realizado no distrito sede

Nesta quinta-feira (21) é a vez dos distritos de Demarcação e Calama receberem o Fórum Preparatório Distrital da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM), realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog).

A visita da equipe da Sempog faz parte de uma programação para atender a todos os distritos. Nesta semana foram atendidos São Carlos e Nazaré. Todos os fóruns terão o mesmo tema: “Por um Município Sustentável, Inclusivo e Participativo!”. O ciclo será concluído após a passagem pelos distritos de Jaci-Paraná e Nova Mutum Paraná, ambas no dia 26, Abunã no dia 27, e Fortaleza do Abunã no dia 28.

São realizadas visitas técnicas, reconhecimento dos distritos do baixo Madeira, escuta social com a comunidade, e monitoramento das ações do plano diretor com a comunidade, como também a eleição dos delegados que validarão o relatório de acompanhamento do plano diretor e eleger os novos assentos do conselho da cidade. De acordo com a secretaria, a escuta social é importante para acompanhar e entender as necessidades dos povos ribeirinhos. Em outubro, o fórum será realizado na sede do município.

A Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho (PDPM) será realizada no dia 8 de novembro e trata-se de um fórum onde ocorre a participação direta da sociedade para discussão, avaliação, preposições à implantação da política urbana e territorial do município de Porto Velho. A Lei Complementar nº 838/2021, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho, estabelece a realização de Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, a cada dois anos, no segundo semestre dos anos ímpares.

